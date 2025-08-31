El Mundo

Flotilla con Greta Thunberg intentará llevar ayuda a Gaza

Flotilla con ayuda humanitaria y activistas como saldrá desde Barcelona

EscucharEscuchar
Por AFP.

Con el lema “Cuando el mundo se queda en silencio, nosotros zarpamos”, una flotilla con ayuda humanitaria y activistas como Greta Thunberg saldrá este domingo desde Barcelona para intentar “romper el asedio ilegal a Gaza”, según sus organizadores.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Greta ThunbergGazaIsrael

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.