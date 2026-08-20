Fiscalía arresta a alto mando del ejército en Colombia por supuestos tratos con grupos armados

Esta fotografía proporcionada por la oficina de prensa del Ejército de Colombia muestra a algunas de las 39 personas liberadas por esa institución tras descender de un helicóptero militar en Quibdó, departamento de Chocó, Colombia,

Madrid, España. El Ejército de Colombia ha confirmado la detención del coronel Carlos Didier Pérez Amorocho, por orden de la Fiscalía, debido a sus supuestos vínculos con grupos armados, como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), o las disidencias de las extintas FARC, que incluyen narcotráfico y terrorismo.

Las acciones bajo sospecha de Pérez Amorocho habrían ocurrido en los periodos de 2019 a 2020 y de 2024 a 2025, según contrainteligencia, a la espera de determinar si durante esos años el coronel del Ejército recibió dinero de estos grupos armados a cambio de información o cualquier tipo de maniobras que les favorecieran.

Pérez Amorocho habría establecido contactos con integrantes del Frente de Guerra Oriental del ELN, en la región de Arauca, y con estructuras asociadas a la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las FARC, en el departamento de Nariño.

La acusación le imputa presuntos delitos de asociación para delinquir con fines de narcotráfico y terrorismo, cohecho propio, y tráfico y posesión de armas, municiones y explosivos de uso restringido y privativo de las Fuerzas Armadas.