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Fiscalía arresta a alto mando del ejército en Colombia por supuestos tratos con grupos armados

Un coronel del Ejército de Colombia fue detenido por presuntos vínculos con el ELN y disidencias de las FARC

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Por Europa Press
Esta fotografía proporcionada por la oficina de prensa del Ejército de Colombia muestra a algunas de las 39 personas liberadas por esa institución tras descender de un helicóptero militar en Quibdó, departamento de Chocó, Colombia,
Esta fotografía proporcionada por la oficina de prensa del Ejército de Colombia muestra a algunas de las 39 personas liberadas por esa institución tras descender de un helicóptero militar en Quibdó, departamento de Chocó, Colombia, (HANDOUT/AFP)







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