Fiscal le informó a Donald Trump que su nombre aparecía en los archivos del agresor sexual, Jeffrey Epstein

Washington, EE. UU. - Donald Trump no consigue escapar del huracán que generó en Estados Unidos el caso de Jeffrey Epstein y el escándalo suma nuevos capítulos de riesgo para el presidente norteamericano. Según una nueva revelación este miércoles, la fiscal general Pam Bondi le informó meses atrás que su nombre aparecía en los archivos del agresor sexual, de acuerdo con tres personas con conocimiento del intercambio.

Epstein junto a Donald Trump, en 1997. Fotografía: (Toma de video/Cortesía)

La revelación, difundida por The New York Times y The Wall Street Journal, se suma a las imágenes y videos nunca antes vistos -publicados horas antes por la cadena CNN- que muestran nuevos detalles del vínculo de amistad que tuvieron en el pasado Trump y Epstein, lo que aumentó la presión de demócratas y republicanos para que el presidente cumpla con la promesa de publicar un informe completo de la investigación de tráfico sexual sobre el financista neoyorquino, que se suicidó en prisión en 2019 mientras esperaba su juicio.

A esta mala noticia para el magnate se sumó que un juez federal en Florida rechazó este miércoles una solicitud del gobierno de Trump para hacer públicas las transcripciones del gran jurado vinculadas al caso Epstein. La decisión fue otro revés en la estrategia del presidente por contener el escándalo, que ha desatado una tormenta sin precedente contra el mandatario en las propias filas republicanas.

Por la tarde hubo más: el poderoso Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes votó el miércoles a favor de citar al Departamento de Justicia para que entregue los archivos de la investigación de tráfico sexual contra Epstein, en una iniciativa de los demócratas que contó con tres votos republicanos.

Donald Trump, Melania Trump, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en una foro de archivo. (Netflix) (Netflix)

La revelación de que el nombre de Trump aparecía en los archivos del agresor sexual, según informó The Wall Street Journal, se produjo como parte de una sesión informativa más amplia sobre la revisión del caso por parte de agentes del FBI y fiscales. Fue hecha por Bondi durante una reunión en la que también participó el fiscal general adjunto, Todd Blanche, y en la que se trataron diversos temas.

La fiscal general, clave en el desarrollo del tratamiento del caso por parte del gobierno, se reúne con frecuencia con el presidente para informarle sobre diversos asuntos, según dijeron las autoridades.

Bondi y Blanche informaron al presidente que su nombre, así como el de otras figuras de alto perfil, aparecía en su reexaminación de documentos relacionados con el caso que no se habían hecho públicos anteriormente. Trump, que fue amigo del financista caído en desgracia por delitos de agresión sexual, ya había aparecido en documentos relacionados con la investigación.

Imagen tomada del video donde se ve a Donald Trump y a Jeffrey Epstein. Fotografía: (Toma de video/Cortesía)

En febrero pasado, Bondi se había presentado en la Casa Blanca para distribuir una serie de carpetas sobre los archivos de Epstein que contenían los números de teléfono de la exmujer y una de las hijas del presidente.

“Como parte de nuestra sesión informativa rutinaria, comunicamos al presidente los resultados”, escribieron Bondi y Blanche en una declaración en respuesta a las preguntas sobre el tema. “Nada de lo que figuraba en los archivos justificaba una investigación o un proceso judicial más exhaustivos”, añadieron.

Cuando los funcionarios del Departamento de Justicia revisaron lo que la fiscal general denominó una “montaña” de documentos relacionados con el caso Epstein a principios de este año, descubrieron que el nombre de Trump aparecía varias veces, según altos funcionarios de la administración citados por medios norteamericanos. El hecho de aparecer mencionado en los registros, de todas formas, no es señal de que se haya cometido ninguna irregularidad.

En la reunión, le dijeron al presidente que los archivos contenían lo que los funcionarios consideraban rumores sin verificar sobre muchas personas, incluido Trump, que habían socializado con Epstein en el pasado, dijeron algunos de los funcionarios. Una de las personas familiarizadas con los documentos dijo que contenían cientos de nombres más.

Además, siempre según la versión revelada por The Wall Street Journal, también le dijeron a Trump que los altos funcionarios del Departamento de Justicia no tenían previsto publicar más documentos relacionados con la investigación del delincuente sexual condenado porque el material contenía pornografía infantil e información personal de las víctimas, de acuerdo a los funcionarios. Trump dijo en la reunión que acataría la decisión del Departamento de Justicia de no publicar más archivos.

Por lo general, el FBI no divulga materiales que no estén relacionados con un delito imputado, añadió el diario.

Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, no respondió a las preguntas sobre la reunión informativa, pero calificó de “noticias falsas” cualquier sugerencia de que Trump estuviera involucrado en actividades ilícitas relacionadas con Epstein, y afirmó que el presidente expulsó al financista de su club en Palm Beach, Mar-a-Lago, por “ser un estúpido”.

“Esta es otra noticia falsa, igual que la anterior de The Wall Street Journal", dijo Cheung, en referencia a la historia que publicó la semana pasada el diario sobre una supuesta carta con el dibujo de una mujer desnuda enviada por el líder republicano a Epstein en 2003. A raíz de la publicación, Trump interpuso una demanda contra el diario y, el lunes, eliminó a una periodista del periódico de la lista de prensa a bordo del Air Force One para un próximo viaje a Escocia.

Los funcionarios del Departamento de Justicia han informado periódicamente a algunos funcionarios de la Casa Blanca sobre los avances de la investigación, en comunicaciones que están permitidas por la ley, señaló The New York Times.

Revés en Florida

En tanto, la negativa de un juez federal en Florida a una solicitud del gobierno para hacer públicas las transcripciones del gran jurado vinculadas al caso Epstein respondió a un pedido presentado por el gobierno la semana pasada, en el que solicitaba desclasificar esos documentos y trasladar el expediente a Nueva York, donde Epstein fue formalmente acusado tras una investigación del gran jurado en 2019.

El juez de distrito Robin Rosenberg consideró que la solicitud del Departamento de Justicia en Florida no entraba en ninguna de las excepciones a las normas que exigen que el material del gran jurado se mantenga en secreto.

En el escrito, el Departamento de Justicia había alegado “un gran interés público” y la necesidad de “transparencia para el pueblo estadounidense”. Aunque Trump conocía a Epstein -ambos formaban parte de la alta sociedad neoyorquina- no existen pruebas que vinculen al presidente con los delitos cometidos por el financista.

Sin embargo, la investigación de CNN, basada en archivos de eventos públicos de las décadas de 1990 y 2000, permitió descubrir que Epstein fue invitado al casamiento de Trump con Marla Maples en 1993 en el Hotel Plaza.

También se publicaron imágenes en las que ambos aparecen riendo y conversando durante un desfile de la reconocida marca Victoria’s Secret en Nueva York en 1999, además de haber sido filmados juntos en un video posterior.

El material exclusivo publicado por CNN corresponde a fechas anteriores a los problemas legales de Epstein, quien fue acusado de abusar sexualmente de niñas en cientos de ocasiones durante más de una década, explotando a menores de 14 años. Las denuncias de abuso sexual infantil surgieron por primera vez en 2005.