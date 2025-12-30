El Mundo

Fallece Cecilia Giménez, la restauradora del ‘Ecce Homo’ que se volvió viral en Internet

La ‘restauración’ en 2012 causó una ola de memes y catapultó a la fama a Giménez

Por La Nación / Argentina / GDA y Sebastián Sánchez
Cecilia Giménez, la restauradora del Ecce Homo, falleció este lunes a los 94 años.
Cecilia Giménez, la restauradora del Ecce Homo, falleció este lunes a los 94 años. (Canva/La Nación)







Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

