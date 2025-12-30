Fallece Cecilia Giménez, la restauradora del ‘Ecce Homo’ que se volvió viral en Internet

Cecilia Giménez, la restauradora del Ecce Homo, falleció este lunes a los 94 años.

Falleció a los 94 años Cecilia Giménez, famosa por su restauración de la obra “Ecce Homo”.

La artista pasó a la historia por la fallida restauración del “Ecce Homo” de Borja, fenómeno viral que recorrió el mundo en 2012. El Santuario de la Misericordia confirmó su muerte y resaltó su “enorme generosidad” a lo largo de los años.

Giménez llevaba tiempo con un estado de salud delicado y padecía demencia senil. Murió en la residencia que se benefició directamente de los recursos obtenidos gracias a la popularidad de la obra que la hizo mundialmente conocida.

El episodio que marcó su vida ocurrió cuando intentó restaurar el fresco original del pintor Elías García Martínez en el santuario de Borja, en Zaragoza, España. Aunque siempre sostuvo que su trabajo estaba inconcluso, el resultado —con rasgos simples y desdibujados— desató una avalancha de memes y reacciones en redes sociales a escala global.

Obra original de Ecce Homo y la restauración realizada por Giménez en 2012. (Centro De Estudios Borjanos/EPA)

En aquel momento, el Ayuntamiento de Borja señaló que la intervención se realizó sin autorización ni formación técnica, y calificó el resultado como un trabajo mal ejecutado, “una chapuza, sin ninguna duda”, dijeron en aquel momento.

Aclararon que la responsable lo hizo sin consultar, ya que entró al recinto y se puso a restaurar sin tener la autorización ni el criterio suficiente para hacerlo.

La situación derivó en fuertes críticas públicas que afectaron emocionalmente a Cecilia en los primeros días.

Cecilia Giménez intentó restaurar el Ecce Homo, una obra de Elías García Martínez.

Con el paso del tiempo, la percepción cambió. La burla dio paso al afecto y la curiosidad, y el “Ecce Homo” se convirtió en un inesperado atractivo turístico que puso a Borja en el mapa internacional.

Miles de visitantes comenzaron a llegar al santuario, generando ingresos que se destinan íntegramente a la Fundación Hospital Sancti Spiritus y al cuidado de adultos mayores con menos recursos.

El alcalde de Borja, Alberto Arilla, reconoció que gracias a ese fenómeno fue posible realizar mejoras importantes y apoyar causas sociales, destacando la generosidad de Giménez como parte de su legado.