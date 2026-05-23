Explosión en mina de carbón en China deja 90 fallecidos; Presidente Xi Jinping pide investigación

Gracias a la acción de los cuerpos de emergencia se pudieron rescatar rápidamente a muchas víctimas del suceso. Foto: AFP

Una explosión de gas en una mina de carbón en la provincia china de Shanxi dejó al menos 90 muertos, reportó la prensa estatal, el percance minero más letal en el país en los últimos años.

El accidente en la mina de carbón Liushenyu, en la ciudad de Changzhi, ocurrió el viernes por la noche, según la agencia oficial de noticias Xinhua. Aproximadamente 247 trabajadores estaban de turno en ese momento.

Nueve mineros seguían desaparecidos el sábado por la tarde, agregó Xinhua, y más de 120 personas fueron hospitalizadas.

La causa de la explosión está siendo investigada, reportó la agencia noticiosa, y las labores de rescate continúan, con cientos de rescatistas y personal sanitario desplazado al lugar. Muchos de los heridos sufrieron lesiones por gases tóxicos, según la televisora estatal CCTV.

Esta mina ya había sido reportada como vulnerable ante desastres en el 2024. Foto: CCTV (AFP/afp)

El presidente Xi Jinping solicitó que se haga todo lo posible para rescatar a los que aún no han sido localizados, reportó Xinhua. El mandatario también pidió que “se gestionen adecuadamente las consecuencias del accidente, e instó a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre su causa, y que se deslinden responsabilidades de acuerdo con la ley”.

Xinhua informó más tarde que las personas responsables de la empresa involucrada en el accidente minero “han sido puestas bajo control”, citando a la oficina local de gestión de emergencias.

Un equipo de investigación enviado por el poderoso Consejo de Estado de China, equivalente al gabinete del país, llevaría a cabo una investigación “rigurosa y sin concesiones” sobre la mortífera explosión, dijo un reporte separado de la agencia noticiosa tras las declaraciones de Xi.

“Como petardos”

En China consideran que este es el peor desastre minero en 16 años. (AFP/a)

Wang Yong, uno de los mineros hospitalizados, dijo a CCTV en una entrevista en video que olió azufre “como petardos” y vio humo. “Le dije a la gente que corriera”, expresó. “Mientras corría, vi a personas asfixiándose por el humo. Y luego me desmayé”.

La televisora estatal también reportó que los planos proporcionados por la mina de carbón no coincidían con el diseño real, lo que obstaculiza las labores de rescate.

La mina, operada por el Grupo Shanxi Tongzhou Coal & Coke, con una capacidad de producción anual de 1.2 millones de toneladas, fue incluida en una lista nacional de minas de carbón propensas a desastres por la Administración Nacional de Seguridad Minera de China en 2024 por tener un “alto contenido de gas”.

La provincia de Shanxi es conocida por ser la principal región minera de carbón de China. Con una extensión mayor que la de Grecia y una población de unos 34 millones de personas, los cientos de miles de mineros de la provincia extrajeron el año pasado mil 300 millones de toneladas de carbón, o casi un tercio del total del país.

En China, el carbón sigue siendo una fuente clave de energía debido a su menor costo y alta disponibilidad, incluso mientras el país acelera su transición hacia la energía verde. Los desastres mineros han sido frecuentes, aunque en los últimos años las autoridades han implementado medidas para mejorar la seguridad.

En febrero de 2023, cincuenta y tres personas perdieron la vida tras un derrumbe en una mina a cielo abierto en la región de Mongolia Interior, en el norte de China. En noviembre de 2009, una explosión en una mina en la provincia nororiental de Heilongjiang dejó 108 muertos, según la prensa estatal.