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Explosión en mina de carbón en China deja 90 fallecidos; Presidente Xi Jinping pide investigación

Aproximadamente 247 trabajadores estaban de turno en el momento de la trágica explosión

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Por El Universal / México / GDA
Gracias a la acción de los cuerpos de emergencia se pudieron rescatar rápidamente a muchas víctimas del suceso. Foto: AFP
Gracias a la acción de los cuerpos de emergencia se pudieron rescatar rápidamente a muchas víctimas del suceso. Foto: AFP (AFP/afp)







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