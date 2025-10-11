Explosión en feria científica en Argentina dejó 17 heridos y una niña en estado grave: vea video

La explosión ocurrió durante un experimento escolar que simulaba un volcán. Autoridades investigan el uso de materiales inflamables.

Una explosión durante una feria científica en el Instituto Comercial Rancagua, ubicado en la localidad de Rancagua, partido de Pergamino, en Argentina, causó lesiones a 17 personas. El suceso ocurrió la noche del jueves y generó una fuerte conmoción en esa comunidad.

Una niña de 10 años resultó con las lesiones más graves. Fue trasladada en helicóptero al Hospital Garrahan en Buenos Aires. Se encuentra internada en la unidad de cuidados intensivos con pronóstico reservado. Según información del medio argentino La Opinión, la menor tiene quemaduras severas en el rostro y una esquirla que ingresó por un ojo y afectó su cerebro.

Otra de las personas más afectadas fue una docente de 45 años, quien sufrió quemaduras y la pérdida del ojo izquierdo. Fue sometida a dos cirugías que estabilizaron su estado. Permanece hospitalizada en el Hospital San Felipe de San Nicolás, luego de ser referida desde Pergamino.

El Instituto Comercial Rancagua permanece clausurado. Una faja de seguridad marca el perímetro del inmueble por orden judicial, mientras avanzan las investigaciones.

La fiscalía argentina ordenó peritajes para determinar qué ocurrió con el experimento, que consistía en simular un volcán. Las primeras hipótesis señalan que la explosión se produjo por materiales inflamables usados en la simulación.

La onda expansiva afectó tanto a niños como adultos que estaban en el evento. Los heridos presentaron quemaduras, contusiones, dolores y síntomas de intoxicación.

Los primeros auxilios los brindaron los Bomberos de la localidad, quienes estaban en la actividad. Luego, llegaron ambulancias.

La investigación incluyó declaraciones de la directora del colegio, del profesor de Química encargado del experimento y de la representante legal del centro educativo, que es de carácter privado.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.