El Mundo

Explosión en feria científica en Argentina dejó 17 heridos y una niña en estado grave: vea video

Una menor fue trasladada en helicóptero a un hospital de Buenos Aires con quemaduras y una esquirla en el cerebro

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
La explosión ocurrió durante un experimento escolar que simulaba un volcán. Autoridades investigan el uso de materiales inflamables.
La explosión ocurrió durante un experimento escolar que simulaba un volcán. Autoridades investigan el uso de materiales inflamables. (El Trece/Captura)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaArgentinaFeria científica
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.