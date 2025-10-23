Explosión en aeropuerto de Venezuela: avión se estrelló al despegar y dejó dos muertos

Avioneta cayó en el aeropuerto de Táchira. Dos muertos y una gran explosión tras el impacto. Autoridades investigan la causa.

Un avión tipo Piper Cheyenne 1 se estrelló el miércoles 22 de octubre mientras intentaba despegar en el aeropuerto de Paramillo, ubicado en el estado de Táchira, al occidente de Venezuela. El accidente provocó una explosión de gran magnitud y dejó dos personas muertas.

El suceso ocurrió a las 9:52 a. m., hora local. La aeronave turbohélice bimotor, con matrícula YV1443 y tipo PAY1, perdió el control mientras intentaba levantar vuelo. En cuestión de segundos, la nave impactó contra el asfalto, lo que generó una bola de fuego visible desde distintas partes del aeropuerto.

Un testigo logró grabar el momento exacto en que la avioneta tomó impulso, se elevó bruscamente, giró de forma descontrolada y cayó con la hélice hacia el suelo, lo que provocó una detonación inmediata.

#AccidenteAéreo mortal hoy de un avión bimotor #PiperCheyenne I #PA31T1 (YV1443), en el Aeropuerto de #Paramillo (SCI/SVPM), en #SanCristóbal, en #Táchira, en #Venezuela 🇻🇪, en despegue por la pista 20. 2 pilotos. Ambos han perecido calcinados. 2 muertos. 22-10-25 pic.twitter.com/vYvkERyDtG — Iván Castro Palacios (@ivancp25) October 22, 2025

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) confirmó que el accidente ocurrió durante la fase de despegue y que se activaron de inmediato los protocolos de emergencia. Bomberos aeronáuticos, junto a unidades de Protección Civil Táchira y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), acudieron al lugar para contener el fuego y realizar las primeras labores de rescate.

Las víctimas mortales fueron identificadas como José Antonio Bortone y Juan Maldonado, quienes iban a bordo como tripulantes. La empresa EC Charter detalló que Bortone contaba con más de 30 años de experiencia en aviación. Durante su carrera, desempeñó funciones como despachador de vuelo, copiloto y capitán en diversas empresas de transporte aéreo. Además, pilotó aeronaves como el BE-10, BN3, BN2, PA-31, PA-34, C-402 y C-550.

El piloto provenía de una familia ligada a la aviación. Aunque en su juventud no logró ingresar a la Fuerza Aérea Venezolana, su interés por los aviones de combate lo llevó a convertirse en piloto civil.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial con las causas del siniestro. Sin embargo, medios locales informaron que la hipótesis preliminar apunta a una falla en uno de los neumáticos, lo que habría ocasionado que el piloto perdiera el control justo en el momento del despegue.

El impacto destruyó por completo la aeronave, que terminó calcinada, lo cual complicó las tareas de recuperación de los cuerpos. El diario venezolano El Nacional señaló que el avión podría estar relacionado con actividades logísticas del gobierno.

Las autoridades activaron a la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC), como establece el protocolo del Estado venezolano. Esta instancia se encargará de determinar las causas exactas del accidente.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.