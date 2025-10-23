El Mundo

Explosión en aeropuerto de Venezuela: avión se estrelló al despegar y dejó dos muertos

Explosión en aeropuerto de Táchira, Venezuela, tras caída de avión Piper Cheyenne; dos tripulantes murieron y las causas siguen en investigación

Por La Nación / Argentina / GDA
Avioneta cayó en el aeropuerto de Táchira. Dos muertos y una gran explosión tras el impacto. Autoridades investigan la causa.
Avioneta cayó en el aeropuerto de Táchira. Dos muertos y una gran explosión tras el impacto. Autoridades investigan la causa.







