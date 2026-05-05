Excapo del cartel de Medellín regresó a Colombia en 2026 tras cumplir condena en Estados Unidos

Ochoa Vasco volvió a Colombia tras pagar su pena en Estados Unidos. Interpol verificó su situación y descartó órdenes de captura vigentes.

El excapo del cartel de Medellín, Fabio Enrique Ochoa Vasco, regresó a Colombia el 13 de febrero de 2026. El ingreso se registró en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, Antioquia, según datos de Migración Colombia.

El exnarcotraficante, también conocido como ‘Carlos Mario’ o ‘Kiko pobre’, volvió al país tras cumplir una condena superior a 10 años en Estados Unidos. No enfrenta órdenes de captura vigentes.

Las autoridades confirmaron que el sistema migratorio activó una alerta internacional. Esta se verificó con Interpol. El resultado fue negativo. No existen requerimientos judiciales actuales en su contra.

Ingreso sin restricciones judiciales

Migración Colombia indicó que Ochoa Vasco ingresó sin medidas pendientes. El procedimiento de verificación con Interpol es habitual para personas con antecedentes internacionales.

El arribo ocurrió en Antioquia. Las autoridades señalaron que el exnarcotraficante llegó en un vuelo comercial. Los vuelos con deportados se reciben únicamente en el Aeropuerto El Dorado, en Bogotá.

Fuentes judiciales indicaron que el hombre mantiene un perfil bajo en Medellín desde su llegada.

Historial judicial en Estados Unidos

Registros del Buró Federal de Prisiones indican que Ochoa Vasco, de 65 años, no está bajo custodia desde el 29 de junio de 2020. Cumplió una pena superior a 10 años por narcotráfico.

El Departamento de Justicia documentó su trayectoria criminal. Señaló que inició en el tráfico de cocaína en 1978. En 1986 lideró su propia organización internacional.

Las investigaciones establecieron que participó en el envío de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos. Utilizó rutas que incluían México y otros países.

Red de narcotráfico internacional

La organización de Ochoa Vasco operó con una estructura logística compleja. Usó lanchas rápidas, aviones y embarcaciones pesqueras.

Los envíos partían desde Suramérica hacia las Bahamas. Luego seguían hacia los Cayos de Florida. También se distribuían en otros puntos de Estados Unidos.

Los expedientes judiciales señalan que la red movilizaba toneladas de droga de forma constante.

Proceso judicial y condena

En setiembre de 2009, Ochoa Vasco aceptó cargos por narcotráfico en tres casos federales. Enfrentó una pena mínima de 10 años. También se le vinculó con lavado de activos.

Las acusaciones incluían hechos desde 1989 y 1990 en Miami. Además, un caso de 2004 en Tampa por distribución de más de cinco toneladas de cocaína.

Su entrega a las autoridades se dio en enero de 2009. El proceso fue resultado de una negociación con la Fiscalía del Distrito Medio de Florida.

Como parte del acuerdo, aceptó la confiscación de más de $15 millones en dinero y bienes.

Vínculos y operaciones aéreas

La red incluyó colaboradores como Luis Alberto Urrego-Contreras, alias ‘Bacon’. Este adquirió aviones y contrató pilotos para transportar droga entre 2003 y 2005.

Las aeronaves trasladaban cocaína desde Colombia hacia México. Luego la sustancia ingresaba a Estados Unidos para su distribución.

En una operación, intentaron movilizar 2.000 kilogramos de cocaína en un avión Beechcraft King Air. La misión se canceló tras detectar vigilancia militar.

Urrego-Contreras admitió su responsabilidad en el envío de al menos 1.000 kilogramos de cocaína.

Figura clave del narcotráfico

Ochoa Vasco inició como lugarteniente de Pablo Escobar y Diego Fernando Murillo, alias ‘don Berna’. Su relevancia lo ubicó entre los criminales más buscados.

El gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones por información que permitiera su captura.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.