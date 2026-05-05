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Excapo del cartel de Medellín regresó a Colombia en 2026 tras cumplir condena en Estados Unidos

El exnarcotraficante ingresó por Antioquia sin requerimientos judiciales y mantiene un perfil bajo tras su regreso al país

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Ochoa Vasco volvió a Colombia tras pagar su pena en Estados Unidos. Interpol verificó su situación y descartó órdenes de captura vigentes.
Ochoa Vasco volvió a Colombia tras pagar su pena en Estados Unidos. Interpol verificó su situación y descartó órdenes de captura vigentes. (El Tiempo Colombia/GDA)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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