Excancilleres Manuel Tovar y Manuel González se unen a 27 exjerarcas de América Latina para impulsar a Rebeca Grynspan como secretaria general de la ONU

La candidatura de Rebeca Grynspan para dirigir la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sumó un nuevo respaldo desde América Latina y el Caribe. Los excancilleres costarricenses Manuel Tovar y Manuel González figuran entre los 29 exministros de Relaciones Exteriores que firmaron una carta abierta en noviembre de 2026 para apoyar su aspiración.

En el documento, los exjerarcas solicitaron a los gobiernos de la región concentrar sus apoyos en una sola candidatura. Advirtieron de que la dispersión de esfuerzos podría debilitar las posibilidades de que América Latina y el Caribe asuman la Secretaría General del organismo.

El pronunciamiento también plantea la oportunidad de que una mujer dirija por primera vez la ONU, después de ocho décadas de historia. Los firmantes consideran que la elección debe sustentarse principalmente en la experiencia y las capacidades de la persona aspirante.

Entre quienes suscribieron la declaración figuran Susana Malcorra, de Argentina; Heraldo Muñoz y José Miguel Insulza, de Chile; Jorge Castañeda y Claudia Ruiz Massieu, de México; y María Ángela Holguín, de Colombia.

Experiencia de Grynspan y respaldo internacional

Los exministros destacaron la trayectoria política y diplomática de Grynspan, quien fue vicepresidenta de Costa Rica y ocupó puestos de liderazgo en organismos multilaterales.

Entre sus responsabilidades internacionales figuran la Secretaría General Iberoamericana y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad).

Según los firmantes, su experiencia en negociaciones y construcción de acuerdos entre países con intereses distintos constituye una fortaleza para dirigir la organización en un contexto de tensiones geopolíticas y conflictos internacionales.

También expresaron confianza en su independencia de criterio para ejercer el cargo y representar a los Estados miembros de Naciones Unidas.

La costarricense Rebeca Grynspan lidera las consultas informales del Consejo de Seguridad de la ONU, con 12 votos favorables en la ronda del 5 de noviembre. (El Tiempo/El Tiempo / Colombia / GDA)

Laura Fernández también promovió candidatura de Grynspan

El respaldo de los excancilleres se suma a las gestiones de la presidenta de la República, Laura Fernández, quien promovió la candidatura de Grynspan durante su intervención en el plenario de la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid, España.

Ante los líderes iberoamericanos, la mandataria solicitó apoyo para la aspiración de la exvicepresidenta costarricense y destacó la oportunidad de que América Latina y el Caribe asuman la dirección del organismo internacional.

Fernández también manifestó su respaldo a la posibilidad de que una persona latinoamericana ocupe la Secretaría General de la ONU. Según la presidenta, la región puede contribuir desde ese puesto a recuperar la confianza en el multilateralismo.

La presidenta Laura Fernández aprovechó la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid, España, para solicitar apoyo internacional a la candidatura de Rebeca Grynspan para dirigir la ONU. (Flickr Secretaría General Iberoamericana /La Nación)

Grynspan lidera las consultas del Consejo de Seguridad

La declaración se conoció después de que la costarricense amplió su ventaja en la carrera por la Secretaría General de la ONU.

En la consulta informal del jueves 5 de noviembre, Grynspan obtuvo 12 votos favorables y tres en contra , según resultados filtrados a los que tuvo acceso el medio especializado PassBlue.

La cifra representó un voto adicional respecto a la ronda del 30 de octubre, cuando consiguió 11 respaldos.

En segundo lugar se mantuvo el argentino Rafael Grossi, con nueve votos favorables, cuatro en contra y dos abstenciones. La guyanesa Carolyn Rodrigues Birkett ocupó el tercer puesto, con ocho votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones.

Pese a su ventaja, Grynspan todavía debe superar una condición determinante. Para que el Consejo de Seguridad recomiende su candidatura ante la Asamblea General, necesita al menos nueve votos favorables y ningún veto de los cinco miembros permanentes: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido.

Las consultas informales permiten conocer el nivel de respaldo de los aspirantes, pero no constituyen una elección definitiva.