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El Mundo

Excancilleres Manuel Tovar y Manuel González se unen a 27 exjerarcas de América Latina para impulsar a Rebeca Grynspan como secretaria general de la ONU

Los 29 exjerarcas pidieron a los gobiernos de América Latina y el Caribe unificar su apoyo a la candidatura de la costarricense y evitar la dispersión de votos

Los excancilleres costarricenses Manuel Tovar y Manuel González respaldaron la candidatura de Rebeca Grynspan para ocupar la Secretaría General de la ONU.
Los excancilleres costarricenses Manuel Tovar y Manuel González respaldaron la candidatura de Rebeca Grynspan para ocupar la Secretaría General de la ONU. La Nación
Silvia Ureña Corrales