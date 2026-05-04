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Europa no se someterá a vivir en un ‘mundo cada vez más brutal e insular’, declara primer ministro de Canadá

Reunión de la Comunidad Política Europea se produce en medio de renovadas dudas sobre el compromiso de Estados Unidos con la OTAN; líderes especulan sobre un mundo post-Trump.

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Por Sebastián Araya Delgado
Mark Carney
El primer ministro canadiense Mark Carney (derecha), flanqueado por la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand (DAVE CHAN/AFP)







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Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

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