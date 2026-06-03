Estudiante italiana de intercambio muere en Portugal durante llamada con su tía: autopsia busca aclarar la causa

La joven italiana fue hallada en paro cardiorrespiratorio dentro de su residencia en Portugal. La causa de muerte permanece bajo investigación.

Una estudiante italiana de 20 años murió de forma repentina en Portugal mientras conversaba por teléfono con una tía que se encontraba en Italia. El caso ocurrió el domingo en Caldas da Rainha y las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar qué provocó el fallecimiento.

La joven fue identificada como Sofia Barillà. Participaba en un intercambio académico del programa Erasmus y residía en una vivienda compartida en la ciudad portuguesa.

Según información divulgada por CNN, Sofia estaba sola en la residencia cuando ocurrió la emergencia. Durante una llamada telefónica, su tía Fiorella dejó de escucharla de manera repentina. Ante la situación, contactó a las autoridades portuguesas para solicitar ayuda.

Poco después, equipos de emergencia llegaron al inmueble y forzaron el ingreso a la vivienda. Dentro encontraron a la estudiante caída en el suelo y en paro cardiorrespiratorio.

Los socorristas aplicaron maniobras de reanimación. Sin embargo, la muerte fue declarada en el lugar.

Las autoridades manejan de forma preliminar la posibilidad de una muerte por causas naturales. No obstante, solicitaron una autopsia para establecer con precisión qué originó el fallecimiento.

Familia y comunidad educativa lamentan la muerte

La noticia generó múltiples muestras de pesar entre familiares, amistades y miembros de la comunidad académica italiana.

De acuerdo con medios italianos, la tía de la estudiante publicó un mensaje en redes sociales en el que expresó el profundo dolor que le causó la pérdida y recordó el vínculo cercano que mantenía con su sobrina.

Por su parte, el Liceo Garibaldi de Palermo, donde Sofia cursó estudios antes de ingresar a la universidad, difundió una nota de homenaje en su sitio web.

La institución destacó que la joven tenía interés por la música, en especial por la guitarra, y practicaba deporte, con especial afinidad por el voleibol. También señaló que trabajó como modelo de vestidos de novia.

Docentes del centro educativo resaltaron su curiosidad intelectual, su sentido del humor y su interés constante por aprender.

Estudiaba diseño en Milán

Sofia era originaria de Palermo, en Italia. Tras concluir la educación secundaria se trasladó a Milán para estudiar en el Politécnico, con la meta de desarrollarse profesionalmente en el área de diseño.

Según CNN, la decisión de realizar un intercambio académico en Portugal surgió después de una visita que efectuó al país durante el verano anterior.

Esa experiencia la motivó a elegir un programa de estudios en el extranjero con una duración de seis meses.

Familia viajó a Portugal tras la tragedia

Medios italianos informaron que los padres de la joven, Francesco Barillà y Silvana Barillà, así como su hermano menor, viajaron a Portugal el lunes, un día después de la muerte.

La familia recibió apoyo de la Embajada de Italia en Lisboa y del Ministerio de Relaciones Exteriores italiano durante las gestiones posteriores al fallecimiento.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.