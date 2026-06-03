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Estudiante italiana de intercambio muere en Portugal durante llamada con su tía: autopsia busca aclarar la causa

Sofia Barillà participaba en un intercambio Erasmus en Caldas da Rainha cuando sufrió una emergencia médica que terminó con su fallecimiento

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Por O Globo / Brasil / GDA
La joven italiana fue hallada en paro cardiorrespiratorio dentro de su residencia en Portugal. La causa de muerte permanece bajo investigación.
La joven italiana fue hallada en paro cardiorrespiratorio dentro de su residencia en Portugal. La causa de muerte permanece bajo investigación. (Sofia Barillà/Redes sociales)







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