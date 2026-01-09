El Mundo

Esto cambiará si desea volar desde Estados Unidos a partir del 1.° de febrero de 2026

Una nueva regla afectará a quienes viajen desde Estados Unidos en febrero. Si no tiene este documento, podría enfrentar un cobro inesperado en el aeropuerto

Por Silvia Ureña Corrales
A partir del 1.° de febrero de 2026, TSA cobrará $45 por verificar la identidad a quienes no tengan Real ID en Estados Unidos.
A partir del 1.° de febrero de 2026, TSA cobrará $45 por verificar la identidad a quienes no tengan Real ID en Estados Unidos. (Canva/Canva)







Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

