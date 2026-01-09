Esto cambiará si desea volar desde Estados Unidos a partir del 1.° de febrero de 2026

A partir del 1.° de febrero de 2026, TSA cobrará $45 por verificar la identidad a quienes no tengan Real ID en Estados Unidos.

Una nueva tarifa de $45 comenzará a aplicarse desde el 1.° de febrero de 2026 a los viajeros que no presenten una Real ID u otro documento aceptado al pasar por los controles de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos.

Esta medida forma parte del nuevo proceso de verificación de identidad llamado TSA Confirm.ID, según informó la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Esta tarifa cubrirá un período de 10 días de viaje y se aplicará a todas las personas que no presenten una identificación válida, como un pasaporte, una Real ID, una licencia mejorada o una tarjeta de residencia permanente.

Las personas que lleguen sin identificación válida aún podrán volar, pero deberán someterse al proceso Confirm.ID, que busca establecer su identidad mediante medios alternativos. Este procedimiento no será gratuito y puede causar demoras importantes, advirtió la agencia.

El sistema se aplicará en la mayoría de los aeropuertos del país norteamericano, aunque el proceso exacto variará según la terminal aérea. TSA trabaja con empresas privadas para habilitar opciones de pago en línea anticipado, con el fin de acelerar el procedimiento.

¿Qué documentos acepta la TSA para evitar el cobro?

Estos son algunos de los documentos que eximen del pago de $45:

Licencias de conducir o tarjetas estatales que cumplan con el estándar REAL ID

Pasaportes de Estados Unidos o de gobiernos extranjeros

de Estados Unidos o de gobiernos extranjeros Credenciales de programas de viajeros confiables

Identificaciones emitidas por tribus reconocidas federalmente

Tarjetas de residencia permanente

Credenciales del Departamento de Defensa o de Marina Mercante

Licencias provinciales canadienses

La TSA recordó que una licencia temporal no es válida y recomendó a quienes aún no actualizan su identificación, que soliciten una Real ID en su DMV local lo antes posible.

Aunque la ley fue firmada hace más de 20 años, su implementación completa inició el 7 de mayo de 2025, luego de varios aplazamientos. La actual administración explicó que más del 94% de los viajeros ya presentan documentos válidos, pero que el nuevo sistema busca asegurar que todos los pasajeros puedan probar su identidad sin comprometer la seguridad nacional.

TSA reiteró que el objetivo es que quienes aún no actualizan su documento eviten depender del Confirm.ID para poder viajar. El cobro se destina a cubrir los costos del proceso, sin impacto para los contribuyentes.