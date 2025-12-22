El Mundo

Este té estimula el colágeno y ayuda a reducir las arrugas del rostro de forma natural

Descubra cuál es el té que ayuda a estimular el colágeno y a cuidar la piel del rostro. Una infusión natural con antioxidantes que favorece la elasticidad y combate las arrugas de forma sencilla

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Descubra cuál es el té que ayuda a estimular el colágeno y a cuidar la piel del rostro. Una infusión natural con antioxidantes que favorece la elasticidad y combate las arrugas de forma sencilla.
Descubra cuál es el té que ayuda a estimular el colágeno y a cuidar la piel del rostro. Una infusión natural con antioxidantes que favorece la elasticidad y combate las arrugas de forma sencilla. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCarrugascolágeno
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.