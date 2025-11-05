El Mundo

Este es el pasaporte más poderoso de Centroamérica: vea el ranking 2025

Costa Rica supera ampliamente a Panamá y Guatemala en acceso sin visa, según el ranking global de pasaportes

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves
El pasaporte tico se posicionó como el más fuerte de Centroamérica, con acceso sin visa a 120 países en el ranking Visa Guide 2025.
El pasaporte tico se posicionó como el más fuerte de Centroamérica, con acceso sin visa a 120 países en el ranking Visa Guide 2025. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCentroaméricaPasaportes
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.