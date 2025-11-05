Este es el pasaporte más poderoso de Centroamérica: vea el ranking 2025

El pasaporte tico se posicionó como el más fuerte de Centroamérica, con acceso sin visa a 120 países en el ranking Visa Guide 2025.

Costa Rica se consolidó como el país con el pasaporte más poderoso de Centroamérica, según el Índice de Pasaportes 2025 de Visa Guide.

El documento costarricense permite la entrada sin visa a 120 países, lo que posiciona al país en el puesto 57 a nivel mundial, superando ampliamente a sus vecinos de la región.

Panamá ocupó el puesto 60, seguido por El Salvador en el 70, mientras que Guatemala, Honduras, Nicaragua y Belice se ubicaron por debajo. Guatemala, por ejemplo, se colocó en la posición 80, con acceso a 101 países. En tanto, Honduras y Nicaragua descendieron a los puestos 82 y 84, respectivamente.

¿Qué explica el liderazgo costarricense?

Este reconocimiento obedece a varios factores. Entre ellos, la estabilidad política, una amplia red de acuerdos bilaterales y una reputación internacional sólida.

Estas condiciones han permitido que países de alto perfil, como Japón, Corea del Sur y el Reino Unido, reconozcan el documento costarricense como de bajo riesgo migratorio.

Además del acceso sin visa, el pasaporte de Costa Rica facilita la entrada mediante visa a la llegada en 32 países y visa electrónica (eTA) en 38 destinos adicionales.

El poder del pasaporte costarricense impulsa la movilidad empresarial y académica. El acceso a economías desarrolladas de Europa y Asia facilita viajes de negocios, intercambio de conocimiento y apertura comercial.

Asimismo, fortalece programas de intercambio académico con países como Japón, Corea del Sur y varias naciones europeas. Esto se traduce en ventajas que no disfrutan otros países centroamericanos, cuyas condiciones migratorias enfrentan más restricciones.

El pasaporte costarricense lidera Centroamérica al permitir entrada sin visa a 120 países, incluyendo Japón y Reino Unido, según Visa Guide 2025. (Shutterstock/Shutterstock)

Comparativo con países centroamericanos

Panamá (puesto 60): acceso a 113 países sin visa.

acceso a sin visa. El Salvador (puesto 70): entrada sin visa a 103 países .

entrada sin visa a . Guatemala (puesto 80): libre movilidad en 101 destinos .

libre movilidad en . Honduras (puesto 82): permiso sin visa en 100 países .

permiso sin visa en . Nicaragua (puesto 84): acceso sin visa a 95 naciones .

acceso sin visa a . Belice (puesto 101): solo 73 países permiten ingreso sin visa.

Belice se ubicó como el país con menos acceso, ya que sus ciudadanos necesitan visa para ingresar a la mayoría de Europa.

Nuevas condiciones para viajar

A pesar del amplio acceso, se deben tomar en cuenta requisitos migratorios adicionales. A partir de finales de 2026, los ciudadanos de Centroamérica, incluyendo Costa Rica, necesitarán una autorización Etias para ingresar al área Schengen. Este requisito no es una visa, pero sí una autorización electrónica obligatoria.

Por otro lado, los países del CA-4 (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua) mantienen acuerdos que les permiten la movilidad entre sí usando solo su documento de identidad nacional.

Países que mantienen restricciones

A pesar de las ventajas, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y China aún exigen visa tradicional a los costarricenses y al resto de la región. Estos países mantienen altos estándares de ingreso debido a sus políticas migratorias estrictas.

Por ello, las autoridades recomiendan siempre verificar los requisitos oficiales con las embajadas o consulados antes de viajar, ya que las condiciones pueden cambiar por razones diplomáticas o sanitarias.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.