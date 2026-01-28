El Mundo

Este es el país más pequeño de Sudamérica: habla neerlandés y aún sueña con el Mundial 2026

La nación amazónica se independizó en 1975, tiene una presidenta por primera vez y busca visibilidad internacional a través del fútbol rumbo a 2026

Por La Nación / Argentina / GDA
Surinam combina herencia neerlandesa, diversidad étnica y un anhelo histórico: jugar su primer Mundial mientras enfrenta tensiones políticas y deportivas.
Surinam combina herencia neerlandesa, diversidad étnica y un anhelo histórico: jugar su primer Mundial mientras enfrenta tensiones políticas y deportivas. (Canva/Canva)







