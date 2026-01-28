Este es el país más pequeño de Sudamérica: habla neerlandés y aún sueña con el Mundial 2026

Surinam es el país más pequeño de Sudamérica, se independizó en 1975 y mantiene el neerlandés como idioma oficial. En diciembre pasado recibió la visita de la reina Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo de los Países Bajos. Hoy busca clasificar por primera vez al Mundial de la FIFA 2026, aunque una sanción internacional podría impedir su participación.

Surinam ocupa una superficie de 163.821 kilómetros cuadrados y limita con Guayana Francesa, Guyana y Brasil. Gran parte de su territorio está cubierto por la selva amazónica. Allí conviven pueblos indígenas y comunidades de origen asiático, africano y europeo. Su economía depende en gran medida de la explotación de recursos naturales.

El país se independizó el 25 de diciembre de 1975, lo que lo convirtió en el último Estado sudamericano en romper vínculos coloniales con Europa. A pesar de su ubicación continental, Surinam a veces ni aparece en los mapas regionales debido a que suele agruparse con el Caribe por razones históricas y culturales.

Un territorio marcado por la herencia neerlandesa

La región de las Guayanas fue divisada por Cristóbal Colón en 1498, aunque nunca desembarcó. Un año después, Américo Vespucio navegó por la costa sin internarse en el territorio. Durante décadas, la densa selva y la presencia indígena dificultaron el asentamiento europeo.

Según la Enciclopedia Británica, en 1651 un grupo de británicos se estableció para explotar la caña de azúcar. En la zona habitaban principalmente caribes, arahuacos y surinen, etnia que dio origen al nombre del país. En 1657, una flota holandesa capturó la colonia y la intercambió con Inglaterra por Nueva Ámsterdam, hoy Nueva York.

Entre los siglos XVII y XIX, la economía giró en torno a la madera, el azúcar, el cacao, el café y el algodón. La mano de obra esclavizada proveniente de África occidental pasó a ser el grupo poblacional mayoritario. A finales del siglo XIX se sumaron europeos y comunidades judías, así como trabajadores chinos y madeirenses.

La esclavitud se abolió en 1861, pero las personas liberadas debieron trabajar 10 años más para sus antiguos dueños. Esa medida impulsó la llegada de población de la India y de Java, actual Indonesia, para sostener las plantaciones.

El camino hacia la independencia

Durante la Segunda Guerra Mundial, los Países Bajos reactivaron su interés económico en Surinam. En 1939 se instaló la minera Billiton, dedicada a la extracción de bauxita. Para 1948 surgieron promesas de autonomía y se impulsó un sistema democrático con sufragio y partidos políticos organizados por criterios étnicos.

En 1954, Surinam obtuvo autonomía interna y una década después se integró como miembro asociado de la Comunidad Económica Europea. A finales de los años 60, la economía creció gracias a la industria del aluminio y la alúmina.

A inicios de los años 70, partidos de origen criollo y afrodescendiente promovieron la independencia. Pese a la oposición de sectores asiáticos, el país alcanzó su soberanía en 1975. La inversión neerlandesa siguió siendo clave para su desarrollo.

Crisis política y reconstrucción democrática

Tras la independencia, Surinam enfrentó tensiones internas por la construcción de una identidad nacional. En la década de los 80, un golpe de Estado derivó en el asesinato de 15 opositores por orden del entonces jefe de gobierno, Dési Bouterse.

Con presión internacional de Estados Unidos, los Países Bajos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el régimen cayó. En 1991 se celebraron elecciones libres que llevaron al poder a Ronald Venetiaan, quien gobernó en tres periodos y firmó un tratado de paz con el grupo guerrillero Comando de la Jungla.

Las relaciones con los Países Bajos se mantuvieron estrechas. La población surinamesa recibió un trato de asimilación en Europa como forma de compensar el pasado colonial, según expuso Humanity in Action Netherland.

Un país que busca visibilidad

En la actualidad, Surinam intenta reducir la desigualdad social mediante programas educativos y de salud con apoyo internacional. La inversión minera permitió obtener divisas para enfrentar deudas externas.

En mayo de 2025, Jennifer Geerlings-Simons asumió como la primera mujer presidenta en la historia del país. Su propuesta política se enfocó en el desarrollo sustentable, la protección ambiental y el fortalecimiento de las comunidades indígenas.

El fútbol se convirtió en una posible vitrina internacional. La selección nacional aspira a disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Sin embargo, la Federación Surinamesa de Fútbol enfrenta una crisis interna. Un embargo de sus cuentas bancarias por movimientos financieros sospechosos pone en riesgo su participación en el repechaje intercontinental previsto para marzo de 2026. Hasta ahora, la FIFA no definió si autorizará su presencia.

Datos clave de Surinam

Población total (2024): 634.431 habitantes, según el Banco Mundial.

634.431 habitantes, según el Banco Mundial. Pobreza (2022): 17,5%.

17,5%. Etnias: hindustanís (27,4%), negros cimarrones (21,7%), criollos (16%), javaneses (14%), mestizos (13%), pueblos indígenas (8%) y chinos (1,5%).

hindustanís (27,4%), negros cimarrones (21,7%), criollos (16%), javaneses (14%), mestizos (13%), pueblos indígenas (8%) y chinos (1,5%). Idiomas: se hablan al menos 15 lenguas. El idioma oficial es el neerlandés. El sranantongo funciona como lengua franca en el uso cotidiano.

