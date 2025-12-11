El Mundo

Este es el país de Latinoamérica con mejores indicadores de calidad de vida en 2025

Uruguay encabeza el ranking latinoamericano de calidad de vida 2025 y supera a Costa Rica y Ecuador según los índices de Numbeo

Por Jailine González Gómez
Uruguay se posiciona como el país con mejor calidad de vida de Latinoamérica en 2025, según Numbeo, seguido por Costa Rica y Ecuador.
Uruguay se posiciona como el país con mejor calidad de vida de Latinoamérica en 2025, según Numbeo, seguido por Costa Rica y Ecuador. (Canva/Canva)







notas iaJGGpaísesLatinoamérica
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

