Este es el país de Latinoamérica con mejores indicadores de calidad de vida en 2025

Uruguay se posiciona como el país con mejor calidad de vida de Latinoamérica en 2025, según Numbeo, seguido por Costa Rica y Ecuador.

Uruguay encabeza la lista de países latinoamericanos con mejor calidad de vida en 2025, según el ranking global de Numbeo. El país suma 139,81 puntos y se posiciona por encima de Costa Rica, que obtiene 129,43 puntos, y de Ecuador, que marca 128,54 puntos.

El resultado coloca a Uruguay como el líder regional dentro de un listado que incluye más de 80 países. La medición incorpora ocho subíndices que reflejan condiciones económicas, sociales y ambientales. Uruguay registra un puntaje destacado en clima, con 98,04 puntos, y muestra valores intermedios en sanidad (68,57), seguridad (48,01) y costo de vida (46,33).

El índice global de Numbeo se construye a partir de factores como poder adquisitivo, seguridad, sanidad, costo de vida, relación precio/ingresos para vivienda, tiempos de tráfico, contaminación y clima. Un puntaje más alto indica mejor desempeño en poder adquisitivo, seguridad, sanidad y clima, mientras que valores más bajos favorecen costo de vida, contaminación, tráfico y precio de la vivienda frente a los ingresos.

En la región, Costa Rica ocupa el segundo lugar latinoamericano con 129,43 puntos. El país muestra un clima de 99,48 puntos y un índice de sanidad de 64,29. Ecuador figura en el tercer puesto, con 128,54 puntos, impulsado por un índice de sanidad de 77,12 y un clima de 98,66.

Numbeo opera como una base de datos colaborativa fundada en 2009. Permite comparar precios de bienes, vivienda e indicadores de calidad de vida entre países y ciudades. La plataforma combina datos ingresados por usuarios con información recopilada manualmente de empresas y sitios oficiales, a los que asigna mayor peso en la fórmula final.