Estas fueron las mejores aerolíneas del mundo en 2025, según ranking internacional

Descubra qué aerolínea recuperó el primer lugar en el ranking mundial 2025 y cuál fue la sorprendente compañía latinoamericana que ingresó al top 10

Por La Nación / Argentina / GDA
Qatar Airways volvió al primer lugar como la mejor aerolínea de 2025, seguida por Etihad y Virgin Atlantic, según el ranking de AirHelp.
Qatar Airways volvió al primer lugar como la mejor aerolínea de 2025, seguida por Etihad y Virgin Atlantic, según el ranking de AirHelp. (Canva /Canva)







