Estas fueron las mejores aerolíneas del mundo en 2025, según ranking internacional

Qatar Airways volvió al primer lugar como la mejor aerolínea de 2025, seguida por Etihad y Virgin Atlantic, según el ranking de AirHelp.

Un nuevo ranking internacional volvió a medir el rendimiento de las principales aerolíneas del mundo. La clasificación, elaborada por la organización AirHelp, analizó factores clave como puntualidad, calidad del servicio a bordo y la atención ante reclamos. En la lista de 2025 destacaron compañías de Medio Oriente, Europa y una sorpresa latinoamericana.

Qatar Airways recuperó su posición como la mejor aerolínea del mundo en 2025, según el ranking elaborado.

La clasificación se basó en datos recolectados en más de 54 países, tomando en cuenta criterios como la puntualidad de los vuelos, la calidad de la experiencia a bordo y la eficiencia en la gestión de reclamaciones. Este último aspecto incluye la forma en que las aerolíneas resuelven casos como pérdida de equipaje o interrupciones en el servicio.

AirHelp elaboró un índice que califica aspectos como comida, comodidad y profesionalismo de la tripulación, además de otros indicadores clave de rendimiento.

Las aerolíneas con mejor calificación

Qatar Airways alcanzó un puntaje total de 8,16 sobre 10, luego de ceder brevemente el primer lugar en 2024. La empresa había dominado el ranking entre 2018 y 2023.

El segundo lugar fue para Etihad Airways, con 8,07 puntos, tras avanzar desde el puesto 11 en el año anterior. En la tercera posición se ubicó Virgin Atlantic, con una calificación de 8,03, escalando desde el lugar 30 en 2024.

Entre las compañías latinoamericanas, la mejor posicionada fue Aeroméxico, que ocupó el sexto lugar del ranking global.

AirHelp destacó que ninguna aerolínea estadounidense ingresó al top 10. La mejor ubicada fue American Airlines, en la posición número 11.

Por otro lado, Aerolíneas Argentinas obtuvo una de las peores calificaciones, ubicándose en el puesto 106, con un puntaje total de 4,96. La empresa recibió 7,3 en puntualidad, 7,6 en opinión del público y 0 en procesamiento de reclamos.

Las 10 mejores aerolíneas del mundo en 2025, según AirHelp

Qatar Airways Etihad Airways Virgin Atlantic Qantas KM Malta Airlines Aeroméxico Oman Air Saudia Brussels Airlines LOT Polish Airlines

