El Mundo

Estados Unidos permite volar sin pasaporte dentro del país a las personas incluidas en esta lista

La TSA confirmó que ciertos pasajeros pueden viajar dentro de Estados Unidos sin presentar documentos, mientras los adultos deben cumplir nuevas reglas de identificación

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez y El País / GDA / Uruguay
Menores de 18 años pueden volar dentro de Estados Unidos sin identificación. Adultos deben presentar documentos Real ID u otras credenciales aceptadas.
Menores de 18 años pueden volar dentro de Estados Unidos sin identificación. Adultos deben presentar documentos Real ID u otras credenciales aceptadas. (Canva stock/Brett Sayles de Pexels/photovs de Getty Images)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGEstados Unidos
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

El País / GDA / Uruguay

El País / GDA / Uruguay

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. El País es un diario uruguayo de circulación nacional cuya primera edición fue el 14 de septiembre de 1918.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.