Estados Unidos permite volar sin pasaporte dentro del país a las personas incluidas en esta lista

Menores de 18 años pueden volar dentro de Estados Unidos sin identificación. Adultos deben presentar documentos Real ID u otras credenciales aceptadas.

La legislación de Estados Unidos exige que los pasajeros presenten una identificación válida para abordar vuelos dentro del país. Entre los documentos aceptados figuran el pasaporte estadounidense o una licencia de conducir que cumpla con el estándar Real ID.

No obstante, la normativa contempla una excepción para un grupo específico de personas. Estas pueden viajar dentro del territorio estadounidense sin mostrar identificación en los controles de seguridad aeroportuaria.

¿Quiénes pueden volar en Estados Unidos sin mostrar identificación?

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) establece que los menores de 18 años no deben presentar una identificación para abordar vuelos domésticos dentro de Estados Unidos.

Esto implica que los pasajeros que aún no alcanzan esa edad pueden viajar sin documentos durante el proceso de control en aeropuertos.

Según esta normativa, integran la lista quienes nacieron en los siguientes años:

2026 (meses de edad cumplidos este año)

2025 (1 año)

2024 (2 años)

2023 (3 años)

2022 (4 años)

2021 (5 años)

2020 (6 años)

2019 (7 años)

2018 (8 años)

2017 (9 años)

2016 (10 años)

2015 (11 años)

2014 (12 años)

2013 (13 años)

2012 (14 años)

2011 (15 años)

2010 (16 años)

2009 (17 años)

La TSA explicó que no exige identificación a menores de 18 años cuando viajan dentro del país. Sin embargo, recomendó consultar con la aerolínea, ya que cada compañía puede tener requisitos específicos para pasajeros menores de edad.

Excepción para menores que viajan solos

Aunque los menores de 18 años no necesitan identificación para vuelos domésticos, existe una situación particular en algunos casos.

Los menores que viajan sin acompañante y que son elegibles para el programa TSA PreCheck deben presentar una identificación aceptable si desean acceder a los controles de seguridad acelerados.

El programa TSA PreCheck permite pasar por filtros de seguridad más rápidos en aeropuertos de Estados Unidos.

Cuando un menor viaja con su familia y los adultos cuentan con este programa, los niños pueden utilizar los carriles rápidos sin costo adicional en ciertas condiciones:

Niños de 12 años o menos: pueden ingresar al carril TSA PreCheck junto con sus padres o tutores.

pueden ingresar al carril TSA PreCheck junto con sus padres o tutores. Adolescentes entre 13 y 17 años: pueden usar el carril rápido solo si su pase de abordar incluye el indicador TSA PreCheck.

pueden usar el carril rápido solo si su pase de abordar incluye el indicador TSA PreCheck. Para que esto ocurra, el adulto y el menor deben estar en la misma reserva de vuelo.

Si el menor viaja solo con frecuencia, las autoridades recomiendan que se inscriba en TSA PreCheck u otro programa de viajero confiable del Departamento de Seguridad Nacional.

Documentos aceptados para volar dentro de Estados Unidos

Los pasajeros de 18 años o más sí deben mostrar una identificación válida en el control de seguridad del aeropuerto.

Entre los documentos aceptados por la TSA se encuentran:

Licencias de conducir o tarjetas de identificación estatales compatibles con Real ID

Licencia de conducir mejorada del estado (EDL) o tarjeta de identificación mejorada (EID)

o tarjeta de identificación mejorada (EID) Licencias de conducir móviles (mDL) emitidas por estados aprobados para uso federal

emitidas por estados aprobados para uso federal Pasaporte estadounidense

Tarjeta de pasaporte estadounidense

Tarjetas de viajero confiable del DHS , como Global Entry, Nexus, Sentri o FAST

, como Global Entry, Nexus, Sentri o FAST Identificación del Departamento de Defensa de Estados Unidos , incluidas las emitidas a dependientes

, incluidas las emitidas a dependientes Tarjeta de residente permanente

Tarjeta de cruce fronterizo

Identificación con foto emitida por una Nación Tribal reconocida federalmente

Tarjeta HSPD-12 PIV

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Indian and Northern Affairs Canada

o tarjeta de Indian and Northern Affairs Canada Credencial de identificación para trabajadores del transporte (TWIC)

Tarjeta de autorización de empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (I-766)

Credencial de marino mercante de Estados Unidos

Tarjeta de identificación de salud para veteranos (VHIC)

La agencia también acepta identificaciones digitales como parte de pruebas para reforzar la seguridad de identidad. Entre ellas se encuentran Apple Digital ID, Clear ID y Google ID Pass.

Cambios en la normativa Real ID para vuelos

Desde el 7 de mayo del 2025, las licencias de conducir o identificaciones estatales que no cumplan con el estándar Real ID ya no son válidas para viajar en avión dentro de Estados Unidos.

Los pasajeros que no cuenten con este documento deben presentar una alternativa aceptada, como el pasaporte, o solicitar una Real ID a través de las oficinas de vehículos motorizados de su estado.

Qué ocurre si un pasajero no tiene identificación

A partir del 1 de febrero del 2026, quienes lleguen a un aeropuerto sin una identificación aceptada pueden optar por un proceso adicional.

La TSA ofrece el sistema TSA ConfirmID, que permite verificar la identidad del pasajero antes del control de seguridad.

El procedimiento requiere un pago de $45. Tras la verificación, la persona puede iniciar el proceso de revisión de seguridad.

Si la identidad del pasajero no puede confirmarse, no se le permitirá ingresar al área de control del aeropuerto.

Identificaciones vencidas también pueden ser válidas

La TSA también mantiene una medida especial relacionada con documentos vencidos.

Las autoridades aceptan identificaciones expiradas hasta dos años después de su fecha de vencimiento, siempre que se trate de alguno de los documentos aprobados en la lista oficial.

