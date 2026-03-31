El Mundo

Estados Unidos ordena a sus embajadas que usen X para ‘contrarrestar la propaganda antiestadounidense’, revela ‘The Guardian’

Un cable firmado por Marco Rubio sugiere al personal de embajadas trabajar con la unidad de operaciones psicológicas del Pentágono para potenciar la campaña contra la “propaganda extranjera”.

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Por Roger Bolaños Vargas
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, escucha al presidente Donald Trump durante una reunión de gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 26 de marzo de 2026.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, escucha al presidente Donald Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca. (JIM WATSON/AFP)







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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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