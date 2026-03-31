Estados Unidos ordena a sus embajadas que usen X para ‘contrarrestar la propaganda antiestadounidense’, revela ‘The Guardian’

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, escucha al presidente Donald Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

El gobierno de Estados Unidos le ordenó a sus embajadas y consulados en todo el mundo que lancen campañas coordinadas contra la “propaganda extranjera” y que utilicen la red social X, de Elon Musk, como una herramienta “innovadora” para lograr ese cometido. Así lo reveló el diario británico The Guardian en una publicación este martes.

Dicho medio de comunicación tuvo acceso a un cable firmado por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en el que sugiere que el personal de las embajadas y consulados trabajen con la Unidad de Operaciones Psicológicas del Pentágono para abordar el problema de la “desinformación generalizada”.

Según reseñó The Guardian, el cable presenta una lista de instrucciones sobre cómo debe contrarrestar el personal de las embajadas lo que describe como “esfuerzos coordinados de potencias extranjeras para socavar los intereses estadounidenses en el extranjero”.

La revelación de este documento se da en medio de la intensa guerra entre Estados Unidos e Irán. Durante décadas, el gobierno iraní ha manejado uno de los aparatos de desinformación estatal más sofisticados del mundo, que le ha permitido perpetuar una dictadura teocrática.

En su publicación de este martes, The Guardian explica que el cable instruye a las embajadas a buscar cinco objetivos principales:

Contrarrestar los mensajes hostiles. Ampliar el acceso a la información. Exponer el comportamiento del adversario. Dar voz a quienes apoyan los intereses estadounidenses a nivel local. Promover lo que denominan “contar la historia de Estados Unidos”.

Además, Rubio instruye a los consulados para que recluten a personas locales influyentes, académicos y líderes comunitarios que les ayuden a difundir mensajes de contrapropaganda. Esta estrategia ayudaría a que la narrativa norteamericana se sienta más orgánica y local, en lugar de dirigida por una cúpula.

El cable firmado por el secretario de Estado respalda la red social X, en específico la función de “Notas de la comunidad” (que permite añadir aclaraciones o correcciones a las publicaciones) como una herramienta “innovadora y colaborativa para combatir la desinformación y contrarrestar las operaciones de propaganda antiestadounidense”.

El presidente estadounidense Donald Trump y Elon Musk conversan antes de que Trump abandone la Casa Blanca rumbo a su residencia en Mar-a-Lago, Florida, el 14 de marzo de 2025. (ROBERTO SCHMIDT/AFP)

X es propiedad de Elon Musk, quien al principio del gobierno de Trump ocupó un influyente papel como asesor especial por medio de Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que cerró y desfinanció gran parte de las operaciones de Estados Unidos en el extranjero.

El año pasado, el FBI disolvió su grupo de trabajo sobre influencia extranjera y el Departamento de Estado (encabezado por Rubio) cerró el centro de Lucha contra la Manipulación e Interferencia de Información Extranjera.

“Estas campañas buscan culpar a Estados Unidos, sembrar la división entre los aliados, promover visiones del mundo alternativas contrarias a los intereses estadounidenses e incluso socavar los intereses económicos y las libertades políticas de Estados Unidos”, afirma el cable según The Guardian.

“Mediante el uso de plataformas digitales, medios de comunicación controlados por el Estado y operaciones de influencia, representan una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos y alimentan la hostilidad hacia los intereses estadounidenses”, cita el documento.