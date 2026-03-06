El Mundo

Estados Unidos levanta sanciones y autoriza a sus empresas explotar oro en Venezuela

La licencia del Departamento del Tesoro autoriza importar y refinar oro venezolano en EE. UU., aunque impone restricciones financieras y geopolíticas

Por Europa Press
El precio del oro superó este martes la barrera histórica de los $4.000 por onza, impulsado por una combinación de factores estructurales y coyunturales en los mercados internacionales.
Washington habilitó a sus empresas para operar con oro de Venezuela tras un acuerdo diplomático que busca impulsar estabilidad y recuperación económica. (Shutterstock/Shutterstock)







notas iaOroEstados UnidosVenezuela
