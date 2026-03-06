Estados Unidos levanta sanciones y autoriza a sus empresas explotar oro en Venezuela

Washington habilitó a sus empresas para operar con oro de Venezuela tras un acuerdo diplomático que busca impulsar estabilidad y recuperación económica.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este viernes una licencia general que levanta sanciones sobre el oro de Venezuela. La medida permite a empresas estadounidenses participar en la explotación y comercialización de este recurso.

La disposición autoriza a compañías de Estados Unidos a realizar exportación, venta, suministro, almacenamiento, compra, entrega o transporte de oro de origen venezolano. Ese metal puede importarse al territorio estadounidense.

Además, la licencia permite el refinado del oro venezolano en Estados Unidos. Las empresas también pueden revenderlo o exportarlo posteriormente desde ese país.

Sin embargo, la autorización incluye varias restricciones comerciales y financieras. Las empresas no pueden ofrecer condiciones de pago que se consideren fuera de parámetros comerciales razonables. Tampoco pueden participar en canjes de deuda ni en pagos en especie.

La normativa también prohíbe transacciones denominadas en monedas digitales emitidas en nombre del Gobierno de Venezuela.

El documento establece otras limitaciones. Las compañías no pueden iniciar operaciones si en las transacciones participan personas ubicadas en Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba. Tampoco se permiten acuerdos con entidades ubicadas o constituidas bajo las leyes de Venezuela.

Asimismo, cualquier contrato derivado de estas operaciones deberá regirse por la jurisdicción de Estados Unidos. En caso de disputas, los procesos deberán resolverse en tribunales de ese país.

La publicación de la licencia ocurrió un día después de que Estados Unidos y Venezuela acordaron restablecer relaciones diplomáticas y consulares. Ambas naciones señalaron que la decisión busca promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política del país sudamericano.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.