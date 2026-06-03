El Mundo

Estados Unidos investiga a dos gobernadores mexicanos oficialistas por supuestos vínculos con el crimen organizado

Gobierno de Claudia Sheinbaum enmarca estas acciones en una campaña para intentar interferir en las elecciones de 2027.

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Por Europa Press
Fuerzas especiales de la Guardia Nacional Mexicana patrullan las inmediaciones de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO) en la Ciudad de México el 22 de febrero de 2026. México confirmó el 22 de febrero de 2026 que soldados abatieron a un poderoso líder de un cártel de la droga, uno de los hombres más buscados tanto en Estados Unidos como en el país. Nemesio Oseguera, de 59 años, líder del violento Cártel Jalisco Nueva Generación, resultó herido en un enfrentamiento con soldados en la localidad de Tapalpa y falleció mientras era trasladado a la Ciudad de México, según informó el ejército en un comunicado.
Movilización militar tras la muerte del capo Mencho. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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