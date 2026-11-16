Estados Unidos está cerca de perder su estatus de país libre de sarampión

Washington, Estados Unidos. Estados Unidos está a punto de perder esta semana su estatus de país que había eliminado el sarampión, una enfermedad grave y muy contagiosa que logró erradicar en 2000, y que volvió también con fuerza inquietante a Guatemala y México.

Un comité de expertos independientes convocado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) determinó que Estados Unidos ya no cumplía las condiciones requeridas, informan varios medios estadounidenses que citan fuentes anónimas.

Consultado por la AFP, el Departamento de Salud estadounidense no respondió de inmediato.

Desde principios de 2026 se han registrado 5.182 casos confirmados en el país, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la principal agencia de salud pública en Estados Unidos.

Esto se compara con 2.289 casos durante todo 2025 y constituye el nivel más alto registrado por el CDC desde 1991.

La OPS, cuyo director debe tomar una decisión sobre el tema tras recibir las recomendaciones del comité, celebrará el martes una conferencia de prensa, en la que también se abordarán los casos de Guatemala y México.

Una explosión de casos en Guatemala

Aunque el caso de Estados Unidos ha centrado la atención sanitaria mundial, en términos de contagios y muertes la situación sigue siendo más urgente en esos países latinoamericanos, de acuerdo con las últimas estadísticas de la OPS, actualizadas al 5 de noviembre.

En Guatemala se han contabilizado 34.748 casos y 53 muertes, según esos datos. En México se registraron 13.761 contagios y los fallecimientos se elevan a 50, de acuerdo con las últimas cifras de las autoridades sanitarias.

En 1994, los países americanos adoptaron el compromiso de eliminar el sarampión. La estrategia de la OPS se basó en campañas masivas, vacunación sistemática y una cobertura de al menos el 95%.

En 2002 se interrumpió la transmisión endémica en el continente americano. En 2016, la región recibió oficialmente la certificación de eliminación del sarampión, es decir, que aunque pudiera haber brotes, ya no era una enfermedad endémica.

Pero en Guatemala, donde el sarampión fue históricamente una de las causas de mortalidad infantil, esta situación empezó a revertirse de forma dramática en un año: de nueve casos en 2025 pasó a más de 34.000 en la actualidad.

Una proporción muy importante de los casos corresponde a adultos jóvenes, particularmente de 20 a 29 años.

En México, la epidemia está en descenso gracias a una amplia campaña de vacunación.

Se llegó a registrar 1.215 casos activos diarios durante el peor periodo, en las primeras semanas de este año. Actualmente hay alrededor de 16 casos activos diarios, declaró el secretario de Salud mexicano, David Kershenobich, el pasado viernes ante el Congreso.

Los casos importados desde Estados Unidos impulsaron el brote en México.

La enfermedad se propagó debido al descenso de las tasas de vacunación, que cayeron durante la pandemia de covid-19.

Los síntomas

El sarampión provoca fiebre, afecciones respiratorias y erupciones cutáneas, pero también, en algunos casos, complicaciones más graves como neumonía e inflamación del cerebro, e incluso la muerte.

Extremadamente contagiosa, la enfermedad se transmite por vía aérea, y el virus puede permanecer en el aire hasta dos horas después de que una persona infectada se haya marchado.

Para contenerla, la cobertura de vacunación debe ser de al menos el 95%.

Sin embargo, la proporción de niños de educación infantil vacunados era en 2025 del 92,4% en Estados Unidos, con tasas muy inferiores a nivel local.

Aunque la vacuna es obligatoria para ingresar en la escuela, los padres pueden sortear la norma invocando, en buena parte del país, razones religiosas o incluso filosóficas.

Y estas exenciones se han disparado desde la pandemia de covid-19 y la explosión de la desinformación sobre las vacunas y de la desconfianza hacia las autoridades sanitarias en Estados Unidos.

Como consecuencia, el sarampión ha regresado y, según advierten los expertos, debería ser seguido por otras enfermedades infecciosas consideradas desaparecidas o casi desaparecidas.

“Ver cómo esta protección se erosiona y cómo los niños sufren las consecuencias es profundamente frustrante”, dice a la AFP Krutika Kuppalli, médica infectóloga en Texas.