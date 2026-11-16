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Estados Unidos está cerca de perder su estatus de país libre de sarampión

Estados Unidos perdería su estatus de eliminación del sarampión tras registrar más de 5.000 casos en 2026

Ante síntomas como fiebre, tos, ojos rojos y sarpullido, es fundamental buscar atención médica y evitar el contacto con otras personas para limitar la propagación del sarampión.
Ante síntomas como fiebre, tos, ojos rojos y sarpullido, es fundamental buscar atención médica y evitar el contacto con otras personas para limitar la propagación del sarampión. Canva
AFP