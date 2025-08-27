El Mundo

Estados Unidos difundió las primeras imágenes de los barcos de guerra que se dirigen hacia aguas cercanas a Venezuela

Caracas calificó como amenaza el arribo de destructores y submarinos estadounidenses al Caribe Sur, en operativo contra grupos narcotraficantes

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Buque USS Lake Erie utilizado por Estados Unidos en las labores de vigilancia en el Caribe. Foto: Marina de EE. UU.
Buque USS Lake Erie utilizado por Estados Unidos en las labores de vigilancia en el Caribe. Foto: Marina de EE. UU. (El Tiempo/GDA/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGEstados UnidosVenezuela
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.