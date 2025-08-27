Estados Unidos difundió las primeras imágenes de los barcos de guerra que se dirigen hacia aguas cercanas a Venezuela

Buque USS Lake Erie utilizado por Estados Unidos en las labores de vigilancia en el Caribe. Foto: Marina de EE. UU.

Washington confirmó el envío de un poderoso grupo de buques de guerra hacia el mar Caribe, en proximidades de Venezuela, como parte de una operación militar enfocada en la lucha contra el narcotráfico en América Latina.

Los navíos, integrantes del Grupo Anfibio Iwo Jima, partieron desde Norfolk, Virginia, luego de una pausa obligada por la presencia del huracán Erin en la zona.

Esta movilización se dio en cumplimiento de una orden ejecutiva emitida por el presidente estadounidense Donald Trump, que autoriza a las fuerzas armadas a operar contra grupos criminales considerados organizaciones terroristas, entre ellos el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles.

El despliegue generó reacción inmediata en Caracas, donde el gobierno de Nicolás Maduro activó operativos de defensa con drones, patrullajes navales y movilización de tropas, con el argumento de proteger sus aguas territoriales.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, informó sobre la ejecución de misiones fluviales en el noroeste y vigilancia con buques de mayor calado en el golfo de Venezuela y el lago de Maracaibo.

Tres destructores y miles de militares en el Caribe Sur

El Grupo Anfibio Iwo Jima lo integran tres buques: el USS Iwo Jima (asalto anfibio), el USS San Antonio (transporte) y el USS Fort Lauderdale (desembarco). Estas embarcaciones transportan aproximadamente 4.500 efectivos, entre ellos 2.200 marines de la Unidad Expedicionaria número 22.

A esta flotilla se le suman tres destructores estadounidenses: el USS Jason Dunham, el USS Gravely y el USS Sampson, todos equipados con sistemas de combate Aegis y con capacidad para lanzar más de 90 misiles, incluyendo misiles tierra-aire. Según informó el primer ministro de Curazao, estas embarcaciones arribarán el jueves a las cercanías de la isla, próxima a las costas venezolanas.

También se reportó el despliegue de aviones P-8 Poseidón, especializados en vigilancia y guerra antisubmarina, junto a un submarino nuclear, cuya presencia fue calificada por el gobierno venezolano como una grave amenaza para la paz regional.

Caracas refuerza frontera con Colombia y exige garantías

El presidente Maduro ordenó el envío de 15.000 efectivos a la frontera con Colombia, con el propósito declarado de intensificar las operaciones antidrogas. Según sus declaraciones, Venezuela cuenta con unos 4,5 millones de reservistas disponibles, aunque expertos han puesto en duda esa cifra.

El gobierno venezolano solicitó además la retirada inmediata del submarino estadounidense y demandó garantías sobre el no uso de armas nucleares en la operación.

Estados Unidos anuncia más refuerzos en la región

Dos fuentes con conocimiento del operativo señalaron que Trump también autorizó el envío de más unidades militares. Entre ellas, el USS Lake Erie, un crucero con misiles guiados, y el USS Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido. Estas embarcaciones se desplazarán hacia el sur del mar Caribe a inicios de la próxima semana.

