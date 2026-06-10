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Escapó de Corea del Norte y contó lo que ocurre en sus colegios: una realidad que pocos conocen

El desertor norcoreano relató las condiciones educativas que vivió durante su infancia y describió el papel económico que asumen las familias

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
La experiencia de Harry expone detalles sobre financiamiento escolar, materiales reutilizados y contenidos académicos en Corea del Norte.
La experiencia de Harry expone detalles sobre financiamiento escolar, materiales reutilizados y contenidos académicos en Corea del Norte. (AFP/Youtube/Judith Tiral)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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