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Entre celdas equipadas, talleres y zonas verdes: así es la prisión considerada la más humana del mundo

El centro penitenciario eliminó alambres y reforzó programas educativos y laborales para reducir la reincidencia

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Por O Globo / Brasil / GDA
Halden en Noruega cambió castigo por rehabilitación, con celdas modernas, talleres y bajas tasas de reincidencia.
Halden apuesta por educación, trabajo y convivencia para preparar a las personas privadas de libertad para regresar a la sociedad. (Halden/Reproducción)







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