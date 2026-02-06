Encuentran en California a hijas de víctima de homicidio tras 36 años de búsqueda

(Oficina del Sheriff del Condado de Mohave/Oficina del Sheriff del Condado de Mohave)

La identificación por ADN permitió encontrar con vida a dos hermanas desaparecidas desde 1989 y reabrir la investigación del homicidio de su madre.

Las hijas de una mujer asesinada en 1989 fueron localizadas con vida en California luego de permanecer desaparecidas durante 36 años. Se trata de Jasmin Ramos, de 36 años, y Elizabeth Ramos, de 38, quienes residían en el condado de Ventura bajo identidades distintas.

Las autoridades confirmaron que ambas se encontraban en buen estado de salud. Las hermanas vivieron desde la infancia con padres adoptivos que desconocían el caso. El abandono ocurrió dos días después del homicidio de su madre, Marina Ramos.

Marina Ramos fue asesinada el 12 de diciembre de 1989. La mujer recibió múltiples heridas con arma blanca y su cuerpo apareció desnudo en el desierto del condado de Mohave, a unos 80 kilómetros al sur de Las Vegas. En ese momento, los investigadores no lograron identificar a la víctima ni establecer responsables.

En febrero de 2022, la Unidad de Investigaciones Especiales (SIU por sus siglas en inglés) recuperó huellas dactilares de la víctima. Estas se enviaron a NamUs y al FBI. Ambas agencias confirmaron que correspondían a Marina Ramos, quien utilizó el seudónimo Maria Ortiz.

Tras la identificación de la madre, los detectives iniciaron la búsqueda de las hijas, quienes estaban bajo su custodia al momento del crimen. Durante dos años, la SIU difundió comunicados oficiales, publicaciones en redes sociales y entrevistas televisivas para solicitar información sobre las menores.

Familiares de Marina Ramos aportaron muestras de ADN. Estas ingresaron al sistema CODIS y fueron analizadas por genealogistas forenses. El proceso permitió avanzar hacia la identificación positiva de las hermanas.

Abandono y adopción

Las pesquisas determinaron que Jasmin y Elizabeth fueron abandonadas el 14 de diciembre de 1989 en un baño femenino de un parque en Oxnard. Una testigo escuchó el llanto de niñas pequeñas y alertó a otra mujer que las encontró acostadas sobre el piso mojado, sin supervisión de un adulto.

Las autoridades trasladaron a las menores a una delegación policial. Posteriormente, quedaron bajo la custodia del Servicio de Protección a la Niñez. Tiempo después, un matrimonio del condado de Ventura completó el proceso de adopción.

El 27 de agosto de 2025, los análisis genéticos confirmaron que las mujeres localizadas correspondían a Jasmin y Elizabeth Ramos. Durante las entrevistas con los investigadores, ambas relataron el abandono en el parque y aportaron recortes de prensa y fotografías del hecho, lo que reforzó la veracidad de la información.

Aunque las hijas fueron ubicadas, la investigación del homicidio de Marina Ramos continúa abierta. Testigos indicaron que en el parque observaron a una mujer y dos hombres junto a las niñas. El grupo se desplazaba en una mini camioneta negra.

La Oficina del Sheriff del condado de Mohave solicitó que cualquier persona con información relevante se comunique con las autoridades para colaborar con el esclarecimiento del caso.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.