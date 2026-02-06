El Mundo

Encuentran en California a hijas de víctima de homicidio tras 36 años de búsqueda

Identificadas mediante pruebas de ADN, las hermanas fueron ubicadas con vida, mientras autoridades reactivan la investigación del asesinato de su madre en 1989

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
La identificación por ADN permitió encontrar con vida a dos hermanas desaparecidas desde 1989 y reabrir la investigación del homicidio de su madre.
La identificación por ADN permitió encontrar con vida a dos hermanas desaparecidas desde 1989 y reabrir la investigación del homicidio de su madre. (Oficina del Sheriff del Condado de Mohave/Oficina del Sheriff del Condado de Mohave)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGCaliforniahomicidio
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.