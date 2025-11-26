El Mundo

Empresa china exhibe misil hipersónico dirigido a Japón en tenso video promocional

El misil hipersónico YKJ-1000 aparece en un video que apunta directamente a Japón y agrava la tensión por Taiwán

Por La Nación / Argentina / GDA
La tensión China-Japón crece tras video del misil YKJ-1000 y se reflejan ya efectos en turismo, comercio y relaciones diplomáticas.
La tensión China-Japón crece tras video del misil YKJ-1000 y se reflejan ya efectos en turismo, comercio y relaciones diplomáticas. (Lingkong Tianxing/Captura)







