El Mundo

Elecciones en Colombia: últimas encuestas dan ventaja de siete puntos a De la Espriella frente a Cepeda

Segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas será el próximo 21 de junio

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Abelardo de la Espriella saluda a sus simpatizantes mientras vota en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales (Foto de Vanessa ROMERO / AFP)
La encuesta de Guarumo y Ecoanalítica para ‘El Tiempo’ pronostica un apoyo del 52,6% para De la Espriella. (VANESSA ROMERO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ColombiaEleccionesAbelardo de la EspriellaIván Cepeda
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.