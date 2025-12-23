El Mundo

El vínculo oculto que podría resolver dos de los crímenes más enigmáticos de Estados Unidos

Nuevas pruebas forenses y análisis con inteligencia artificial sugieren que ambos asesinatos históricos tuvieron un mismo autor con pasado militar

Por O Globo / Brasil / GDA
Un equipo de casos sin resolver plantea que el asesino del Zodíaco y el homicida de Elizabeth Short fueron la misma persona, según evidencias revisadas por autoridades.
Un equipo de casos sin resolver plantea que el asesino del Zodíaco y el homicida de Elizabeth Short fueron la misma persona, según evidencias revisadas por autoridades. (O Globo/GDA)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

