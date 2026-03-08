El rey más rico del mundo: 17.000 propiedades, 38 aviones privados y una fortuna de $43.000 millones

El rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, asiste a una ceremonia de colocación de la primera piedra para un monumento dedicado a su padre, el fallecido rey Bhumibol Adulyadej, en un parque memorial en Bangkok, el 5 de diciembre del 2021. (Foto: Jack Taylor / AFP).

El rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, conocido como Rama X, figura entre los monarcas más ricos del mundo y también entre los más polémicos. El soberano, coronado el 4 de mayo del 2019, heredó el trono tras la muerte de su padre, Bhumibol Adulyadej (Rama IX) en el 2016. Su patrimonio ronda los $43.000 millones, compuesto por propiedades, inversiones estratégicas y bienes de lujo.

Gran parte de su riqueza proviene del sector inmobiliario. De acuerdo con el diario español As, el monarca posee 17.000 propiedades en Bangkok y controla cerca de 16.000 acres (64,7 km²) en diferentes zonas del país. Esta superficie supera la extensión de Manhattan, en Nueva York, que tiene 59 km². Los inmuebles generan alquileres millonarios y respaldan proyectos de alto nivel.

El rey también mantiene inversiones en telecomunicaciones, energía e industria pesada. Estas participaciones lo convierten en una figura influyente dentro de la economía tailandesa.

A su patrimonio se suma una amplia colección de bienes de lujo. Según el medio español, Rama X posee 38 jets privados, más de 300 automóviles de lujo y 52 embarcaciones utilizadas en ceremonias tradicionales.

Entre sus posesiones más valiosas destaca el diamante Golden Jubilee, de 545,67 quilates, considerado por la revista CEOWorld como el diamante más grande y valioso del mundo.

Una investigación de Reuters publicada en el 2019 indicó que muchas propiedades vinculadas a actividades del Estado, ceremonias reales o fines religiosos están exentas de impuestos en Tailandia, lo que brinda mayor protección al patrimonio de la monarquía.

El rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, y la reina Suthida asistieron el 6 de mayo del 2023 a la coronación de Carlos III y Camila en la Abadía de Westminster, la primera coronación británica en 70 años. (PAUL ELLIS/AFP)

Un monarca rodeado de controversias

La figura de Rama X también generó fuertes polémicas dentro y fuera de Tailandia. El monarca, de 73 años, fue descrito por especialistas como una figura con gustos extravagantes y un estilo de liderazgo que generó cuestionamientos.

Diversos reportes señalaron la existencia de un “harén moderno de 20 mujeres”, integrado por esposas sucesivas, concubinas y consortes. Este hecho contribuyó a un descenso en su popularidad dentro del país.

El debate público también se intensificó tras la aplicación del artículo 112 del Código Penal tailandés, conocido como delito de lesa majestad. Desde el 2020 se registraron cientos de condenas contra activistas. Uno de los casos más notorios ocurrió cuando un tribunal sentenció a una exfuncionaria a 43 años de prisión por difundir en redes sociales videos considerados difamatorios contra el rey.

Otro elemento que generó debate internacional fue la difusión de imágenes de ceremonias oficiales en las que miembros de la corte aparecen postrados ante el monarca. Según reportes de medios internacionales como BBC y The Guardian, en estos actos se mantiene una antigua práctica de la monarquía tailandesa conocida como postración, que consiste en arrodillarse o inclinarse profundamente frente al rey como señal de respeto.

Fotografías oficiales difundidas durante ceremonias reales mostraron a integrantes del entorno del rey, incluidas algunas consortes, arrodilladas o inclinadas en el suelo ante Rama X. Estas imágenes fueron ampliamente difundidas por medios internacionales como Reuters y The New York Times, que señalaron que la práctica tiene raíces históricas en el protocolo de la monarquía tailandesa.

Esta imagen distribuida por la Oficina de la Casa Real de Tailandia, tomada y publicada el 5 de mayo del 2019, muestra al rey de Tailandia Maha Vajiralongkorn ungiendo a su hija, la princesa Sirivannavari Nariratana, mientras la reina Suthida observa durante una ceremonia de coronación en el Gran Palacio de Bangkok. (HANDOUT/AFP)

Medidas polémicas durante la pandemia

Durante la pandemia del coronavirus, el monarca volvió a generar controversia. Mientras Tailandia enfrentaba manifestaciones estudiantiles y confinamientos, Rama X pasó parte del aislamiento en un hotel de lujo en Alemania, acompañado por su grupo de consortes.

Tras regresar al país, el portal Royal Central indicó que el rey ordenó a los residentes cercanos al hospital Chulalongkorn, en Bangkok, cerrar las cortinas y evitar mirar por las ventanas durante una visita a su madre. También exigió retirar ropa colgada en balcones y restringió el tránsito en la zona.

Las medidas incluyeron limitaciones en el uso de ascensores, cierre de estacionamientos cercanos y suspensión temporal del tráfico en los alrededores del hospital.

El avión en el jardín del palacio

Otra controversia surgió en el 2021, cuando se filtraron imágenes de un Boeing 737 de Thai Airways estacionado en el jardín del Palacio Amphorn Sathan, en Bangkok.

El periodista Andrew MacGregor Marshall reveló que el recinto permaneció cerrado al público durante renovaciones iniciadas el 21 de julio del 2016. Imágenes satelitales mostraron que entre abril y noviembre del 2018 el edificio fue completamente desmontado para su remodelación.

Según el periódico Khaosod Online, los documentos públicos de la obra indicaron un costo cercano a $3 millones. El proyecto incluyó la instalación del avión dentro del complejo. También se desmanteló y reconstruyó la mansión Vimanmek, una residencia real construida en madera en 1900.

El complejo cuenta con 72 habitaciones que utiliza el monarca y su círculo cercano.

El rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, es trasladado en un palanquín real tras su coronación en el Gran Palacio de Bangkok, el 4 de mayo del 2019. (HANDOUT/AFP)

Escándalos en Alemania

Las controversias también alcanzaron Alemania. En diciembre del 2021, el diario Bild informó que Rama X llegó a Baviera acompañado por su grupo de consortes y una comitiva numerosa.

Según ese medio, 14 vuelos aterrizaron en Múnich con obras de arte y objetos valiosos provenientes de templos de Tailandia.

El monarca también viajó con una comitiva de 200 personas y 30 perros caniches. Algunos de los animales recibieron rangos militares, una decisión que generó críticas y cuestionamientos.

Aunque el Gran Palacio de Bangkok es su residencia oficial, Rama X pasa largos periodos en Alemania, donde mantiene una vivienda privada.

