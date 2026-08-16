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El modelo Orbán: Cómo Hungría exportó su marca de iliberalismo

Así cómo Viktor Orbán construyó una “democracia iliberal” en Hungría mediante reformas legales, control de medios y cambios en el Poder Judicial

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Por Fernando Chaves Espinach
Hungria es uno de los principales aliados que tiene Rusia dentro de la Unión Europea.
Para el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quedarse sentados en Bruselas, no va a resolver el conflicto entre Ucrania y Rusia. Foto: Valery Sharifulin/Pool/AFP (Valery Sharifulin/Pool/AFP/AFP)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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