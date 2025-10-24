El Mundo

El impactante momento en que orcas hundieron un velero con una familia a bordo: vea video

Orcas hundieron un velero con cuatro personas en la costa de Portugal; todos sobrevivieron tras horas a la deriva

Por O Globo / Brasil / GDA
Una familia francesa fue embestida por orcas en Portugal. Perdieron su velero, pero lograron sobrevivir.
Una familia francesa fue embestida por orcas en Portugal. Perdieron su velero, pero lograron sobrevivir. (X / @BFMTV/Captura)







notas iaOrcasPortugal
