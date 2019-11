Hermes Pete, líder mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), agrega que militarizar sus territorios no va a garantizar que los los asesinen. “Los indígenas se hacen matar, pero no se van a mover de sus territorios. Están decididos a no dejar entrar de nuevo a ningún grupo ilegal”, dice la NIC. Añade que los 2.500 efectivos enviados, son los mismos que movieron hace meses de la Fuerza de Tarea Apolo, en Cauca.