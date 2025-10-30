El Mundo

El aterrador momento en que un avión ingresó al ojo del huracán Melissa

Aeronave científica atravesó zona crítica del huracán Melissa y soportó vientos extremos durante peligrosa misión en el Caribe

Por O Globo / Brasil / GDA
Huracán Melissa alcanzó categoría 5 y causó pánico en una misión aérea de estudio que atravesó su centro.
Huracán Melissa alcanzó categoría 5 y causó pánico en una misión aérea de estudio que atravesó su centro. (NOAA/NOAA)







