Donald Trump: El millonario que pasó de la portada de ‘Playboy’ a la turbulencia política

En marzo de 1990, la fotografía de un cuarentón y ambicioso millonario neoyorquino en la portada de la revista Playboy permitió que un tal Donald John Trump comenzara a cosechar la notoriedad que anhelaba para llegar, algún día, a la Casa Blanca.

Veintisiete años después, Trump sería investido como el mandatario número 45 de la historia de Estados Unidos, con la singularidad de haber sido el primero en ajustarse la banda presidencial sin antes haber ejercido un puesto militar o político en su país.

Ahora, a sus 78 años y con una fortuna estimada en $4.000 millones, el magnate aspira a la reelección por el Partido Republicano aferrado a un discurso polémico y desenfadado que, como ha sido la norma durante su vida pública, le ha granjeado grandes amores y odios.

Trump nació el 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York. Es el cuarto de los cinco hijos del matrimonio conformado por María Trump, quien tenía raíces escocesas, y Fred Trump, de origen alemán y promotor inmobiliario, de quien heredó sus negocios.

En 1964, Donald John se graduó de la academia militar y cuatro años después recibió el título de licenciado en Economía en la Escuela Wharton, de la Universidad de Pensilvania.

Donald Trump fue portada de la revista 'Playboy' en marzo de 1990, el mismo año en que el millonario comenzaba a darse a conocer públicamente.

En los años 70, incursionó en los negocios familiares para iniciar un imperio en bienes raíces que incluía icónicas propiedades como Trump Tower, Trump Plaza y Trump International Plaza, algunas de las cuales fueron declaradas en bancarrota varias veces.

A pesar de ello, Trump extendió sus negocios, proclamándose dueño de hoteles, casinos, campos de golf, e incluso de productos como juegos de mesa, filetes de carne, colonias, vodka, muebles y ropa masculina, todo bajo su nombre registrado como marca comercial.

De confesión cristiana presbiteriana, aprovechó su poder económico para convertirse en una estrella de los reality shows, luego de protagonizar 14 temporadas del programa The Apprentice, lo que disparó su popularidad en los Estados Unidos.

Su vida personal ha sido tan controvertida como sus negocios y sus discursos. Ha tenido tres matrimonios; dos de ellos culminaron en divorcios polémicos: el primero con la modelo Ivana Zelnickova en 1991 y, posteriormente, con la actriz Marla Maples, en 1999.

Su tercera esposa, hasta la fecha, es Melania (Knauss) Trump, con quien contrajo matrimonio en 2005.

El multimillonario tiene cinco hijos: Barron, de 18 años, fruto de su matrimonio con Melania; Tiffany, de 31 años, con Marla Maples; y tres hijos con Ivana: Eric, de 40 años; Ivanka, de 43; y Donald Jr., de 47.

En esta foto tomada el 16 de agosto de 2020, el entonces presidente Donald Trunmp aparece caminando con su esposa Melania y su hijo Barron por el jardín sur de la Casa Blanca. Foto: (TASOS KATOPODIS/AFP)

Trump llega a la presidencia

En 2015, Trump anunció que se lanzaría a la carrera política por la Casa Blanca. La noticia causó hilaridad en algunos sectores del Partido Republicano que no lo tomaron en serio. Sin embargo, su discurso irreverente le permitió alcanzar la candidatura presidencial.

Bajo su conocido lema Let´s make America Great Again (“Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo”), se enfrentó a la demócrata Hillary Clinton, esposa del expresidente Bill Clinton y con una amplia carrera política que incluía su paso como secretaria de Estado.

LEA MÁS: Donald Trump promete quitar empleos a otros países para impulsar economía de Estados Unidos

Durante la campaña mantuvo un duro discurso contra los migrantes, a quienes llamó criminales y violadores. Además, enfrentó denuncias por acoso sexual de 11 mujeres, lo que trajo consigo una ola de críticas. Sin embargo, el 8 de noviembre de 2016 fue proclamado presidente.

Su gestión estuvo marcada por la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones, el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima, un juicio político por cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso, y el retiro del país de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, fue muy criticado por su manejo de la pandemia de covid-19 y por contradecir los consejos de los expertos y científicos.

En 2019, Trump expresó por primera vez su deseo de ser reelegido para un nuevo periodo presidencial. En las elecciones de noviembre del 2020 se enfrentó al abogado y senador demócrata Joe Biden, con quien perdió las votaciones.

El magnate nunca aceptó los resultados de los comicios a los que calificó en forma insistente como un fraude.

LEA MÁS: Policías y militares habrían participado en asalto y ocupación del Capitolio de EE. UU.

Un discurso suyo, pronunciado en la Elipse de la Casa Blanca, provocó que un grupo de simpatizantes enardecidos tomaran por asalto el Capitolio, el 6 de marzo del 2021, mientras los diputados estaban reunidos para certificar los resultados del Colegio Electoral.

El incidente dejó un saldo de cinco muertos, incluyendo a un oficial de policía del Capitolio que falleció al día siguiente.

El 6 de enero de 2021, partidarios del presidente Donald Trump irrumpieron en forma violenta en el Capitolio. Entre los usurpadores figuraba Jacob Anthony Chansley, miembro del grupo de conspiración y también conocido como QAnon Shaman. Foto: (SAUL LOEB/AFP)

Juicios acompañaron a Trump en campaña

Después de los eventos del Capitolio, Trump finalmente dejó la Casa Blanca y empezó a enfrentar una serie de juicios e investigaciones. Sin embargo, ninguno de los escándalos atenuaron su interés de postularse para las elecciones del 2024.

El 9 de mayo de 2023, un tribunal de Nueva York declaró al expresidente culpable de abuso sexual y difamación contra la columnista y escritora E. Jean Carroll. El exmandatario fue condenado a pagar una indemnización de $5 millones a la víctima.

En otro sonado caso, el 20 de mayo del 2024 fue declarado culpable por 34 cargos de falsificación de documentos contables, relacionados con el pago a la actriz porno Stormy Daniels para ocultar una relación extramatrimonial que sostuvo con ella antes de las elecciones del 2016.

LEA MÁS: Donald Trump declarado culpable por ocultar sobornos a actriz porno: ¿Aún puede ser presidente?

De esta forma, Trump se convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos condenado en la historia de Estados Unidos. No obstante, el juez decidió postergar la sentencia para después de los comicios de este 5 de noviembre.

Por otro lado, Trump tiene pendiente la apelación de un juicio en Georgia, donde se le acusa de presunta interferencia electoral en las elecciones presidenciales de 2020.

Además, enfrenta otros dos casos penales. Uno de ellos en Washington D.C., relacionado con sus intentos de revertir su derrota en las elecciones de noviembre de 2020 e incitar el asalto al Capitolio en enero de 2021.

El otro se desarrolla en Florida, por el manejo indebido de documentos clasificados. Este último caso fue desestimado por una jueza federal. Sin embargo, en agosto pasado, el fiscal especial Jack Smith solicitó a un tribunal de apelaciones que el proceso fuera reactivado.

Donald Trump mostró un semblante áspero al ser fichado en la cárcel del condado de Fulton, el 22 de agosto del 2023, en Atlanta. ELa diligencia fue parte de un proceso judicial que enfrenta el expresidente por cargos de asociación ilícita y conspiración electoral en el estado de Georgia. Foto: (HANDOUT/Getty Images via AFP)

Campaña del 2024 marcada por atentados

Trump sufrió dos atentados durante la campaña del 2024. El primero ocurrió el 13 de julio durante un mitin al aire libre en Pensilvania, cuando un tirador logró dispararle al oído derecho, dejando su rostro ensangrentado en medio del disturbio provocado por los disparos. Su atacante fue neutralizado.

El segundo atentado se registró el domingo 15 de setiembre. Un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos advirtió la presencia de un fusil apuntando desde unos arbustos en el campo de golf Trump International en West Palm Beach, Florida.

LEA MÁS: Intento de asesinato a Donald Trump en Florida: Fiscalía revela carta del sospechoso

Los agentes, que estaban desplegados en una burbuja de seguridad móvil uno o dos hoyos por delante del expresidente, “atacaron” a un individuo. Trump se encontraba a una distancia de entre 270 y 450 metros cuando ocurrió el incidente, informó el sheriff del condado, Ric Bradshaw.

En cuanto a la campaña, Trump tuvo que modificar la estrategia a medio camino cuando un deteriorado Joe Biden renunció a la candidatura y cedió el testigo a su vicepresidenta, Kamala Harris, quien le imprimió nuevos bríos a la causa demócrata.

A partir de ese momento, arreciaron los cuestionamientos personales del republicano contra Harris y contra las políticas de la administración Biden en materia migratoria, generación de empleo y manejo de los grandes conflictos internacionales como la guerra en Ucrania y el conflicto en Gaza.

Aún así, ambos contendores llegaron en medio de un cerrado pulso al sprint final de la campaña.

El pasado 22 de setiembre, Donald Trump afirmó que si no ganaba, desistiría de volver a postularse en el futuro. “No, no me veo (postulándome de nuevo). Creo que eso será todo. No me lo imagino en absoluto”, aseguró el magnate.