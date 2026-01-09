El Mundo

Diputada en Honduras gravemente herida después de que le lanzaran un artefacto explosivo

Gladys Aurora López, del Partido Nacional, contestaba preguntas de la prensa cuando le lanzaron un dispositivo explosivo.

Por Roger Bolaños Vargas
Le lanzaron un artefacto explosivo a una diputada en Honduras antes de una sesión y le generaron heridas graves.
Le lanzaron un artefacto explosivo a una diputada en Honduras antes de una sesión y le generaron heridas graves. (La Nación/Argentina/GDA/La Nación/Argentina/GDA)







