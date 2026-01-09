Diputada en Honduras gravemente herida después de que le lanzaran un artefacto explosivo

Le lanzaron un artefacto explosivo a una diputada en Honduras antes de una sesión y le generaron heridas graves.

La diputada Gladys Aurora López, del Partido Nacional al Parlamento Centroamericano (Parlacen) de Honduras, fue atacada este jueves con un artefacto explosivo cuando estaba contestando preguntas a la prensa, antes de ingresar al Congreso Nacional. Según se pudo ver en un video que grabó la secuencia, una persona que estaba detrás de la parlamentaria le lanzó el dispositivo y le generó heridas graves en el cuello y la espalda.

Según informó el medio local El Heraldo, los diputados asistieron al recinto tras una convocatoria del presidente del Congreso, Luis Redondo, para realizar una votación respecto a una moción para hacer el recuento de votos de las elecciones generales de noviembre de 2025.

Sin embargo, antes de ingresar al Congreso, se produjo el ataque a la diputada, quien fue asistida por personas que se encontraban en el lugar y dentro de las instalaciones del Congreso.

Así fue el momento en el que atacaron a Gladis Aurora López

El presidente Luis Redondo reaccionó a la agresión: “Instruí de manera inmediata a la seguridad del Congreso Nacional para que se revisen las cámaras de seguridad internas, así como los registros del sistema 911, con el objetivo de identificar al responsable de lanzar un artefacto explosivo desde las afueras (en la vía pública) y proceder conforme a la ley”.

Además continuó: “Condenamos enérgicamente el acto de violencia ocurrido en el Congreso Nacional, que ha puesto en riesgo la integridad de las personas y ha afectado directamente a la compañera congresista Gladys Aurora López. No se tolerará ningún acto de violencia dentro del recinto legislativo ni contra ningún miembro del Poder Legislativo“.

Horas antes del ataque, Redondo había invitado a la ciudadanía hondureña a asistir al Congreso y “permanecer todo el tiempo que sea necesario” para ver el desarrollo de la sesión. Por eso, se desarrolló un operativo con blindaje policial para que el pueblo pueda estar presente.

Tras el episodio, comenzaron a circular en redes sociales imágenes de las heridas que el artefacto explosivo le generó a López. Allí se puede ver a la diputada con graves cortes en la espalda y siendo atendida. En otra foto también se observaba que la camisa que la parlamentaria llevaba quedó rota, con un agujero en el medio del dorso.

Las heridas de López tras el ataque. (La Nación/Argentina/GDA/La Nación/Argentina/GDA)

Abigail Gómez, vicepresidenta del Partido Nacional Hondureño, repudió la agresión en sus redes sociales y destacó que Honduras “no se construye desde el odio ni la violencia”.

“Como hondureña y como mujer valiente, levanto mi voz con amor profundo por mi patria y por la democracia. Condeno enérgicamente los actos de intimidación y violencia que considero propios del terror, promovidos y alentados por autoridades del Partido Libre que solo buscan sembrar miedo y dividir al pueblo hondureño”, declaró.

Además denunció públicamente a Redondo por “haber convocado acciones irresponsables que tuvieron consecuencias graves y pusieron en riesgo y dañaron” a López.