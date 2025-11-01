Detienen a 44 personas por hurtos en buses en El Salvador: mayoría ingresó desde Honduras y Nicaragua

La Fiscalía General de la República de El Salvador detuvo a 44 sospechosos por hurtos en buses; muchos son extranjeros que ingresaron de forma irregular.

La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador detuvo a 44 personas, en su mayoría extranjeras, acusadas de integrar una presunta red criminal dedicada al hurto en buses y microbuses del país.

Durante la mañana del pasado 31 de octubre, el Ministerio Público salvadoreño informó sobre la captura de 28 sospechosos, pero en horas de la tarde actualizó la cifra total de aprehendidos.

Los imputados enfrentan cargos por agrupaciones ilícitas y resistencia. Entre ellos, 17 son hondureños, 14 nicaragüenses y 13 salvadoreños.

Según la FGR, esta red habría operado desde 2021 y asignaba funciones específicas a sus miembros para hurtar objetos como celulares, relojes, tablets, joyas y dinero en efectivo.

La forma de operar consistía en abordar los buses en grupos de tres a cinco personas. Mientras unos distraían a las víctimas, otros revisaban bolsos o carteras y extraían pertenencias. Luego, entregaban los objetos a un cuarto integrante que los escondía.

Este último los recibía desde un automóvil alquilado, utilizado también para trasladar a los involucrados al punto de encuentro donde vendían lo hurtado.

La Fiscalía identificó cinco roles dentro de esta estructura:

Grupos: se encargaban de distraer a las víctimas. Tirador o mano: revisaba y extraía los objetos. Motorista: movilizaba a los participantes después del delito. Receptor: compraba los artículos hurtados. Desbloqueador: liberaba los celulares para revenderlos.

Los extranjeros habrían ingresado al país de manera irregular, mediante pasos fronterizos no autorizados, donde fingían ser turistas.

Para evitar ser localizados, se alojaban en hospedajes, según las autoridades.

Durante los registros, decomisaron 39 celulares, dinero en efectivo, transferencias bancarias, aparatos electrónicos, un arma de fuego, municiones y un vehículo.

