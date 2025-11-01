El Mundo

Detienen a 44 personas por hurtos en buses en El Salvador: mayoría ingresó desde Honduras y Nicaragua

Los detenidos se repartían roles para hurtar pertenencias a pasajeros, luego escapaban en vehículos y revendían lo robado

Por La Prensa Gráfica / El Salvador / GDA
La Fiscalía General de la República de El Salvador detuvo a 44 sospechosos por hurtos en buses; muchos son extranjeros que ingresaron de forma irregular.
La Fiscalía General de la República de El Salvador detuvo a 44 sospechosos por hurtos en buses; muchos son extranjeros que ingresaron de forma irregular. (Fiscalía General de la República El Salvador/X/@FGR_SV)







