Destino clásico de Europa prohíbe las mesas en las calles y adopta nuevas medidas para las zonas turísticas a partir de 2026

Centro protegido por la Unesco tendrá nuevas restricciones en terrazas de restaurantes y cafeterías; empresarios temen pérdidas, mientras residentes apoyan los cambios

Por O Globo / Brasil / GDA
Florencia limitará mesas en vía pública en 2026. Restaurantes y vecinos reaccionan distinto ante las nuevas reglas en calles turísticas.
Florencia limitará mesas en vía pública en 2026. Restaurantes y vecinos reaccionan distinto ante las nuevas reglas en calles turísticas. (Canva/Canva)







O Globo / Brasil / GDA

