Deslizamiento destruyó un puente en China; vea el impactante video

El deslizamiento destruyó un tramo de la ruta 317 y un puente en Sichuan. No hubo víctimas, pero el tránsito sigue bloqueado.

Un deslizamiento de tierra provocó el colapso parcial de la carretera nacional 317 y la destrucción del puente Hongqi, en la ciudad de Maerkang, en la provincia de Sichuan, al suroeste de China.

El incidente ocurrió este martes y, según reportes de las autoridades locales, no se registraron víctimas. La zona afectada permanece cerrada al paso vehicular y se impuso un bloqueo total para evitar el ingreso de personas no autorizadas.

Los primeros indicios de inestabilidad surgieron el lunes, cuando equipos de monitoreo detectaron deformaciones en una ladera ubicada en la margen derecha del puente. A las 5:25 p. m. de ese mismo día, se activó un plan de emergencia al considerarse que el riesgo era elevado, según el medio estatal Sichuan Daily.

El martes, la situación empeoró. Un video que circula en redes sociales chinas muestra el momento en que la ladera cede, lo cual desencadena el colapso de la estructura del puente y parte de la vía. La escena quedó cubierta por una nube espesa de polvo.

Equipos de seguridad pública, transporte y recursos naturales se movilizaron de inmediato a la zona. Para las 11:00 p. m., se había logrado retirar todos los vehículos que permanecían atrapados. Además, las autoridades colocaron barreras y señalización para impedir el paso de curiosos o conductores desprevenidos.

El tránsito continúa interrumpido en la región, sin una fecha definida para la reapertura. Las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas, mientras se mantiene el monitoreo del terreno en la zona afectada.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.