Deslizamiento destruyó un puente en China; vea el impactante video

Autoridades cerraron por completo el paso tras el colapso del puente Hongqi y mantienen vigilancia ante nuevos deslizamientos

Por O Globo / Brasil / GDA
El deslizamiento destruyó un tramo de la ruta 317 y un puente en Sichuan. No hubo víctimas, pero el tránsito sigue bloqueado.
El deslizamiento destruyó un tramo de la ruta 317 y un puente en Sichuan. No hubo víctimas, pero el tránsito sigue bloqueado. (@yingtan04410735/X)







