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Crucero encuentra cinco cuerpos en el Mediterráneo tras ver chalecos salvavidas frente a España

Un crucero detectó chalecos salvavidas en el mar y activó un rescate que reveló un posible caso ligado a migración irregular en la zona

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Por O Globo / Brasil / GDA
Cinco cuerpos aparecieron en el Mediterráneo tras alerta de crucero. Investigan conexión con embarcación de migrantes desaparecidos.
Cinco cuerpos aparecieron en el Mediterráneo tras alerta de crucero. Investigan conexión con embarcación de migrantes desaparecidos. (SWNS/SWNS)







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