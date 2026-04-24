Crucero encuentra cinco cuerpos en el Mediterráneo tras ver chalecos salvavidas frente a España

Cinco cuerpos aparecieron en el Mediterráneo tras alerta de crucero. Investigan conexión con embarcación de migrantes desaparecidos.

El hallazgo de cinco cuerpos en el mar Mediterráneo generó conmoción a bordo de un crucero que navegaba cerca de la costa de España. La tripulación detectó chalecos salvavidas a la deriva y activó un operativo de rescate que se extendió por cerca de tres horas.

El avistamiento ocurrió a las 6 p. m. del martes 21, cuando se identificó un objeto naranja en el agua. El crucero Sapphire Princess cambió su ruta de inmediato. La tripulación desplegó una embarcación de rescate. En el primer acercamiento localizaron un cuerpo. Luego lo trasladaron al barco.

Una hora después apareció otro chaleco salvavidas. Ese hallazgo permitió recuperar un segundo cuerpo. Posteriormente se ubicaron otros tres en la misma zona. Al concluir la operación, el capitán comunicó el cierre del procedimiento.

El crucero transportaba más de 3.000 pasajeros. Realizaba un viaje de 14 días que inició en Roma el 19 de abril. Su destino final era Copenhague el 3 de mayo. Los cuerpos se encontraron a unos 140 kilómetros de Cabo de Palos.

El suceso causó impacto emocional entre los pasajeros. Algunos reportaron angustia tras observar la escena. La tripulación mantuvo el orden a bordo. También facilitó apoyo psicológico.

El equipo médico examinó los cuerpos. Luego los trasladó al área de almacenamiento del barco. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar la identidad de las víctimas.

Las pesquisas analizan un posible vínculo con una embarcación precaria localizada días antes a unos 40 kilómetros de Cartagena. Ese bote fue detectado por un buque militar francés. Equipos de rescate acudieron al sitio. Allí encontraron dos sobrevivientes y tres fallecidos.

Según reportes, la embarcación salió de Mostaganem en Argelia con cerca de 18 personas. Esto sugiere al menos 13 desaparecidos. La policía investiga si los cinco cuerpos recuperados por el crucero pertenecen a ese grupo.

Uno de los sobrevivientes quedó detenido. Las autoridades lo vinculan con sospechas de homicidio culposo y facilitación de inmigración ilegal.

La ruta entre Argelia y España es considerada de alto riesgo. El trayecto puede durar entre 20 y 30 horas. Con frecuencia se realiza en embarcaciones frágiles y sobrecargadas.

La empresa operadora del crucero indicó que la tripulación actuó en coordinación con el Centro de Coordinación de Rescate Marítimo. Señaló que las víctimas no formaban parte del barco. También expresó condolencias y destacó la respuesta del personal.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.