Copa del Mundo 2030: Marruecos enfrenta acusaciones por presunto sacrificio de hasta 3 millones de perros para ‘limpiar’ las calles

Acusaciones de sacrificios masivos de perros previo al Mundial 2030 generan presión internacional y llamados a boicot

Por O Globo / Brasil / GDA
Organizaciones denuncian aumento de muertes de perros en Marruecos tras anuncio del Mundial. Autoridades lo niegan y la FIFA da seguimiento.
Organizaciones denuncian aumento de muertes de perros en Marruecos tras anuncio del Mundial. Autoridades lo niegan y la FIFA da seguimiento.







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

