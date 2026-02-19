Copa del Mundo 2030: Marruecos enfrenta acusaciones por presunto sacrificio de hasta 3 millones de perros para ‘limpiar’ las calles

Organizaciones denuncian aumento de muertes de perros en Marruecos tras anuncio del Mundial. Autoridades lo niegan y la FIFA da seguimiento.

Organizaciones internacionales de protección animal denunciaron que Marruecos planificó el sacrificio de hasta 3 millones de perros callejeros como parte de los preparativos para la Copa del Mundo 2030, torneo que organizará junto a España y Portugal.

Según estas entidades, el objetivo sería “limpiar” zonas urbanas y turísticas antes del evento. Las acusaciones generaron presión diplomática y llamados a boicot en redes sociales.

Informes apuntan a aumento de muertes tras anuncio del Mundial

La International Animal Welfare and Protection Coalition (IAWPC) informó que en Marruecos morían cerca de 300.000 perros al año antes de la confirmación del Mundial. Tras el anuncio oficial en 2023, la organización señaló que los casos aumentaron de forma significativa.

La entidad indicó que recopiló imágenes y documentos que evidencian ejecuciones sistemáticas en distintas ciudades del país.

Métodos denunciados y presunto centro de sacrificio

De acuerdo con la IAWPC, entre los métodos reportados figuran envenenamiento con estricnina y disparos con arma de fuego. Una investigación del medio The Athletic mencionó la existencia de un supuesto centro de sacrificio en las afueras de Marrakech.

Activistas sostuvieron que las acciones ocurrían a la vista de residentes y turistas.

Las denuncias provocaron una fuerte movilización en redes sociales. Diversos usuarios promovieron el boicot al torneo.

El actor Mark Ruffalo calificó la situación como una falla moral. Señaló que eliminar millones de perros para preparar un evento deportivo global no representa progreso. Además defendió alternativas humanitarias para el control poblacional.

Respuesta oficial de Marruecos

La embajada de Marruecos en Londres negó que exista un plan de sacrificio masivo. Indicó que el país mantiene políticas de gestión animal que definió como humanas y sostenibles.

Un portavoz aseguró que es totalmente falso que se preparen acciones para eliminar perros callejeros antes del Mundial.

Posición de la FIFA

La FIFA informó que sigue el caso y mantiene contacto con autoridades marroquíes y con la IAWPC. El organismo busca garantizar el cumplimiento de compromisos relacionados con el bienestar animal.

Añadió que durante el proceso de candidatura Marruecos destacó programas de captura, esterilización, vacunación y liberación de animales que iniciaron en 2019.

Pese a los desmentidos oficiales, organizaciones de protección animal afirmaron que continúan la documentación de muertes. También solicitaron políticas amplias de control poblacional basadas en esterilización y vacunación a gran escala.

