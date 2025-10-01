Construyen un corredor biológico en Argentina para controlar a los capibaras

En Argentina levantan un corredor biológico y aplican vacunas para manejar la población de capibaras y evitar conflictos con los vecinos.

La presencia de capibaras en Nordelta, un exclusivo barrio al norte de Buenos Aires, Argentina impulsó a su asociación vecinal a desarrollar nuevas obras para contener el avance de esta especie silvestre.

Como parte de ese plan, avanza la construcción de un corredor biológico que busca proteger a los roedores y minimizar su impacto en la convivencia humana.

La obra incluye rampas de acceso, zonas de refugio y vegetación autóctona que permitirán a los capibaras alimentarse y desplazarse de forma segura. La Asociación Vecinal de Nordelta presentó esta iniciativa al Gobierno de la provincia de Buenos Aires como parte del Plan de Manejo aprobado por la Dirección de Flora y Fauna.

El corredor abarcará 50 hectáreas a lo largo de los 5 kilómetros del arroyo Las Tunas, uniendo la zona de colegios con el Canal Aliviador del río Reconquista. La primera etapa contempla limpieza del cauce, reforestación y separación de residuos arrastrados por el agua.

En 2022, se incorporaron “montes blancos” —grupos de vegetación nativa— cada 200 metros. Actualmente, se desarrolla una fase más ambiciosa con refugios cada 500 metros y rampas al agua cada 20 metros. Se ejecutan tareas de nivelación para facilitar el acceso de los capibaras al agua.

También se plantarán especies nativas de humedal como sauces llorones y ceibos. En esta etapa, se incorporarán 90 árboles y 700 gramíneas. El objetivo es cerrar el año con tres kilómetros completados en uno de los márgenes del arroyo.

Desde la asociación informaron que la obra no solo beneficia a los capibaras, sino también a otras especies silvestres presentes en Nordelta. Aseguraron que se busca evitar la endogamia al conectar la población de capibaras local con la externa.

La estrategia incluye además una campaña de control reproductivo. En octubre y noviembre del año anterior se aplicó un anticonceptivo temporal a los ejemplares. Se trata de GonaCon, una vacuna que esteriliza por un año. El producto se utiliza en animales de granja y equinos. En 2019, fue probado en Brasil con una eficacia del 100 % en machos alfa.

El Gobierno bonaerense autorizó el uso de este método en barrios como Los Castores, La Alameda, Barrancas del Lago, Los Sauces, Virazón, Los Lagos y Tipas. Aunque aún no se conocen los resultados locales, la próxima primavera-verano permitirá evaluar su impacto.

Además, la Asociación Vecinal trabaja junto con la Universidad de York y un instituto del Reino Unido en una nueva vacuna de una sola dosis, menos invasiva para los animales, pues la actual requiere dos aplicaciones.

