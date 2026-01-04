El Mundo

Congresista Mario Díaz-Balart ve a María Corina Machado como próxima presidenta de Venezuela

El congresista estadounidense Mario Díaz-Balart afirmó que María Corina Machado cuenta con un sólido respaldo interno en Venezuela y que podría liderar el país tras nuevas elecciones

Por El Nacional / Venezuela / GDA
La opositora venezolana, María Corina Machado, en Noruega.
El congresista de Estados Unidos Mario Díaz-Balart destacó el respaldo popular que, según dijo, tiene María Corina Machado dentro de Venezuela y su papel en un eventual proceso de transición política. (ODD ANDERSEN/AFP)







