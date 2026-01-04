Congresista Mario Díaz-Balart ve a María Corina Machado como próxima presidenta de Venezuela

El congresista de Estados Unidos Mario Díaz-Balart destacó el respaldo popular que, según dijo, tiene María Corina Machado dentro de Venezuela y su papel en un eventual proceso de transición política.

El congresista estadounidense Mario Díaz-Balart aseguró que la líder opositora y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado cuenta con un sólido respaldo popular dentro de Venezuela y que, a su juicio, está llamada a convertirse en la próxima presidenta del país si hay nuevas elecciones.

Así lo afirmó en entrevista con la periodista Gloria Ordaz porTelemundo 51, donde subrayó que el apoyo a Machado no proviene únicamente de la diáspora venezolana o de actores internacionales, sino de amplios sectores de la sociedad venezolana.

El legislador republicano destacó que Machado “tiene el respeto, la fuerza y la legitimidad interna necesarias” para encabezar una nueva etapa política en Venezuela.

Díaz-Balart diferenció esta posición de recientes pronunciamientos del presidente Donald Trump y sostuvo que su valoración se basa en el reconocimiento real que, según dijo, existe dentro del país.

El congresista también expresó su respaldo a la operación militar estadounidense que derivó en la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron puestos bajo custodia de Estados Unidos para enfrentar cargos por narcoterrorismo. Para Díaz-Balart, este tipo de acciones directas resultan determinantes para acelerar una transición política efectiva en Venezuela.

Operación militar de Estados Unidos en Venezuela. Donald Trump anunció la captura de Nicolás Maduro la noche de este 3 de enero de 2026. (AFP y Casa Blanca /AFP y Casa Blanca)

Negociación con Delcy Rodríguez

Las declaraciones del legislador han generado críticas entre congresistas demócratas, quienes advirtieron sobre posibles riesgos de una intervención de corte colonial y cuestionaron que el Congreso no fuera notificado previamente del operativo.

Díaz-Balart rechazó estos señalamientos y argumentó que la decisión de no informar con antelación respondió a razones de seguridad nacional. Según explicó, fue notificado de la captura por funcionarios de alto nivel una vez concluida la operación.

En relación con el escenario de transición tras la caída de Maduro, el congresista manifestó su respaldo a la permanencia de una presencia militar estadounidense en Venezuela durante el proceso de cambio institucional.

Asimismo, se refirió a la posibilidad de negociaciones con Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro, y precisó que cualquier diálogo debe limitarse exclusivamente a facilitar una salida democrática, sin otorgar legitimidad política al gobierno encabezado por ella.

Para Díaz-Balart, la implicación de Estados Unidos en la región debe mantenerse firme hasta que Venezuela logre establecer un nuevo orden político basado en la democracia y el Estado de derecho.