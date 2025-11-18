Conducir sin curvas durante 240 km: la recta más larga del mundo desafía su mente

Un trayecto sin curvas, paisaje repetitivo y calor extremo vuelve esta carretera en el desierto un desafío psicológico.

Una recta de 240 kilómetros, sin curvas ni pendientes y con un horizonte sin variaciones, convierte a un tramo de la Highway 10 de Arabia Saudita en la carretera más recta del mundo. Esta vía posee el récord Guinness por su linealidad absoluta.

La carretera atraviesa el desierto del Rub’ al Khali, también conocido como el Cuarto Vacío, y ofrece un recorrido que pone a prueba la concentración de los conductores debido a la monotonía extrema del paisaje.

La Highway 10 tiene una longitud total de 1.480 kilómetros, desde Ad Darb hasta la frontera con los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, el tramo que conecta Haradh con Al Batha, de 240 kilómetros, es el que ha captado la atención internacional.

La vía fue construida originalmente como una ruta privada para el rey Fahd de Arabia Saudita. Actualmente, sirve como un corredor estratégico para el transporte de mercancías, sobre todo por parte de camiones de carga pesada.

Por qué fue posible trazar una línea perfecta

La razón detrás de esta proeza de ingeniería se encuentra en el terreno que atraviesa. El Rub’ al Khali es el desierto de arena más extenso del planeta, sin montañas ni obstáculos naturales. Por eso, fue viable construir una carretera completamente recta, con dos carriles por sentido y pavimento totalmente asfaltado.

Conducir por esta vía puede parecer simple, pero se convierte en un desafío mental. La falta de estímulos visuales, la repetición constante del paisaje y la ausencia de curvas pueden provocar somnolencia y pérdida de atención. Este riesgo ha sido señalado por sitios especializados como Dangerous Roads.

Un trayecto sin curvas, paisaje repetitivo y calor extremo vuelve esta carretera en el desierto un desafío psicológico. Imagenes con fines ilustrativos (Canva/Canva)

Además del agotamiento psicológico, existe la posibilidad de encontrar camellos que cruzan la carretera, lo cual representa un peligro adicional.

El límite de velocidad varía según el tipo de vehículo. Los automóviles pueden circular hasta 120 km/h, los autobuses hasta 100 km/h y los camiones hasta 80 km/h. Aunque en 2018 se autorizó aumentar el límite hasta 140 km/h para vehículos ligeros, el constante flujo de transporte pesado hace que mantener esta velocidad sea complicado.

El Ministerio de Transporte y Logística de Arabia Saudita ha implementado medidas para mejorar la seguridad. Entre ellas destacan arcenes asfaltados, señalización reflectante, barreras de contención y una amplia variedad de letreros de advertencia.

Otras rectas célebres del mundo

Antes del reconocimiento oficial de la Highway 10, el récord lo tenía la Eyre Highway, en Australia, con un tramo recto de 146 kilómetros atravesando el desierto de Nullarbor.

Otras rutas conocidas por su linealidad son la ND-46 en Dakota del Norte (Estados Unidos) y algunos tramos de la Ruta 40 en Argentina.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.