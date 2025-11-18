El Mundo

Conducir sin curvas durante 240 km: la recta más larga del mundo desafía su mente

Una carretera en Arabia Saudita se extiende 240 km sin una sola curva. Descubra por qué manejar allí puede convertirse en un peligroso reto mental

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Un trayecto sin curvas, paisaje repetitivo y calor extremo vuelve esta carretera en el desierto un desafío psicológico.
Un trayecto sin curvas, paisaje repetitivo y calor extremo vuelve esta carretera en el desierto un desafío psicológico. (Slayym/Wikipedia)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCArabia Saudita
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.