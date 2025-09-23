¿Cómo garantizar sustentabilidad y buen balance económico? Diversos sectores lo discutieron en foro de ‘La Nación’

El foro de Sustentabilidad de "La Nación" tuvo también dos mesas redondas realizadas posterior a las exposiciones.

El cambio climático va más allá de altas temperaturas, patrones inusuales de lluvia y un mayor riesgo de inundaciones o desastres climáticos. Impacta directamente la economía de empresas de todo tamaño y afecta la salud de las personas. Por eso, se requieren acciones de sustentabilidad que permitan mitgar estos efectos.

Precisamente este fue el eje del I Foro de Sustentabilidad de La Nación, que anteriormente se denominaba Foro de Sostenibilidad. El cambio se dio para dar paso a un enfoque más centrado en las comunidades y personas.

“La sostenibilidad se enfoca en el proceso, en conservar los recursos. La sustentabilidad tiene como enfoque al individuo, sostener la vida en equilibrio. Es un cambio de paradigma, de sustentar recursos a sostener la vida”, resumió Hazel Díaz Meléndez, directora del Instituto de Educación en Derechos Humanos de la Defensoría de los Habitantes.

Con este propósito, representantes de instituciones públicas y empresas privadas se dieron cita este 22 de setiembre en el auditorio del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). Allí, hablaron de cómo se aplica la sustentabilidad en diferentes etapas de sus funciones y se discutió cómo esto impacta a las diferentes comunidades.

Pensar en el cambio climático desde la construcción

Guillermo Carazo, director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) habló de cómo se buscan certificaciones para paliar los efectos del cambio climático y la bandera azul ecológica para diseño y construcción. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

La primera exposición estuvo a cargo de Guillermo Carazo Ramírez, director ejecutivo del CFIA, que habló de cómo pueden contrarrestarse los impactos del cambio climático desde el diseño y construcción de edificios y carreteras.

Este trabajo consiste en identificar tecnologías que puedan adaptarse, y generar economía en agua, economía en energía y minimizar los desperdicios. También se buscan alianzas para créditos verdes y acuerdos con municipalidades para ir generando cambios en los planes reguladores que reduzcan el impacto en el medio ambiente.

La palabra “alianzas” se transformó en una de las más mencionadas. Silvia Chaves Herra, directora de Experiencia de Marca, Relaciones Corporativas y Sostenibilidad del Banco Nacional, habló de cómo se busca financiar proyectos sostenibles. Una de las alianzas se tiene precisamente con proyectos del CFIA, pero también con pequeñas empresas.

“En tres años hemos dado $190 millones para financiar proyectos sostenibles que reducen emiciones, mitigan el cambio climático y apoyan la economía. El cambio climático no es un tema romántico de cuidar el planeta, es un tema de economía y salud”, destacó.

Chaves habló de la línea Pura Verde, que se otorga a productos destinados a la adaptación y mitigación del cambio climático. Estos proyectos son fiscalizados y se les da seguimiento para asegurarse de que cumplan con ese propósito.

Silvia Chaves Herra, directora de Experiencia de Marca, Relaciones Corporativas y Sostenibilidad del Banco Nacional, habló sobre sus líneas de créditos verdes. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Esa misma línea la tiene la Promotora de Comercio Exterior (Procomer). Ivannia Arguedas Vargas, directora de Innovación y Proyectos de la institución, habló de el programa de Crecimiento Verde impulsado para las pymes.

“Nuestro crecimiento económico no puede ir separado del crecimiento en el ambiente”, afirmó.

Arguedas expuso cómo Procomer ya ha tenido diez ediciones del programa Crecimiento Verde, que ha beneficiado a 382 empresas por $4,8 millones.

Empresas sustentables

Representantes de empresas privadas participaron de conversatorios sobre qué ejemplos dan en sus empresas en temas de sustentabilidad. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Diferentes empresas privadas compartieron sus experiencias sobre cómo convertir la sustentabilidad en un eje. Todos coincidieron en la importancia del apoyo de todos los trabajadores, de contar con proveedores que tengan sus mismos valores sustentables y que las comunidades que dejen oír su voz.

Daniel Villafranca Laporte, director de Sostenibilidad de Portafolio Inmobiliario, empresa que tiene a cargo centros comerciales como Avenida Escazú y Al Este, expuso cómo estos proyectos tienen en cuenta sitios verdes y lugares de esparcimiento para que sean vistos como “pequeñas ciudades” en las que no solo estén las personas, también ese componente ambiental.

Marianela Ureña Fallas, gerenta de Comunicación de Arcos Dorados Costa Rica, se enfocó en hablar de los empaques en la comidas de los restaurantes McDonald’s y de cómo buscan eliminar del todo el plástico, de cómo tienen proveedores nacionales que trabajan con maderas certificadas para sus empaques de cartón e incluso cómo redujeron en dos centímetros el tamaño de sus cubiertos de madera para contribuir con el ambiente. Además, habló del establecimiento de puntos de reciclaje diferenciados en sus restaurantes recién inaugurados.

José Miguel Fallas, vicepresidente de sostenibilidad de la empresa CMI Energía habló de la importancia de la sinergias, de tener colaboradores que crean en el medio ambiente y comunidades comprometidas. Esta empresa tiene líneas relacionadas con alimentos y también con energía, por lo que impactan a través de diferentes procesos.

Finalmente, Henry Chaves Chacón, encargado de sostenibilidad de Florex, se refirió a cómo los empaques de sus detergentes, suavizantes y otros productos de limpieza también se reciclan y se reaprovechan para renovar la producción.