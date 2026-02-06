Cómo acceder a los archivos del caso Epstein liberados por el Gobierno de Trump

La divulgación de los archivos del caso Epstein responde a una ley firmada en 2025 y expone documentos judiciales, investigaciones federales y material audiovisual del financista.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos liberó un nuevo y amplio lote de documentos vinculados al caso de Jeffrey Epstein, el financista acusado de delitos sexuales contra menores que murió en prisión antes de enfrentar un juicio.

Los casi 3,5 millones de archivos quedaron disponibles al público en la Epstein Library, una sección habilitada dentro del sitio oficial del departamento, en la dirección justice.gov/epstein.

El repositorio cuenta con una herramienta de búsqueda, que permite localizar nombres propios y otros términos dentro del volumen masivo de documentos publicados.

Según informó el propio departamento, los archivos provienen de múltiples fuentes oficiales. Entre ellas figuran los procesos judiciales de Epstein en Nueva York y Florida, el juicio contra Ghislaine Maxwell, las investigaciones sobre la muerte del financista, la pesquisa a un exmayordomo y varias indagaciones realizadas por el FBI.

Qué es el caso Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein fue un multimillonario estadounidense, con un patrimonio estimado en $600 millones, que mantuvo vínculos cercanos con integrantes de la élite política, empresarial y artística.

En 2008, Epstein recibió una condena penal y cumplió 13 meses de prisión de una sentencia total de 18 meses. En 2019, las autoridades lo detuvieron nuevamente al regresar de Francia a Estados Unidos, bajo acusaciones que incluían tráfico sexual de menores.

Las investigaciones lo señalaron por violación y abuso sexual contra cientos de niñas menores de edad, en algunos casos con la participación de personas cercanas a su entorno.

Epstein nunca enfrentó un juicio definitivo por esos delitos. Murió en prisión un mes después de su detención. La autopsia oficial determinó que la causa fue suicidio por ahorcamiento, aunque las circunstancias generaron teorías de conspiración sobre un posible homicidio.

La gravedad de los señalamientos impulsó una presión pública sostenida para que se divulgaran los documentos del caso, con el objetivo de identificar a eventuales colaboradores o beneficiarios de los delitos. Parte del interés público se centró en una supuesta lista de clientes, que habría servido como mecanismo de chantaje.

El Departamento de Justicia liberó registros donde aparece el expresidente Bill Clinton en contextos sociales con Epstein. (AFP /AFP)

Por qué los archivos de Jeffrey Epstein se liberaron hasta ahora

La publicación de los documentos respondió a años de presión ciudadana y política. Durante su campaña presidencial, Donald Trump prometió liberar los archivos del caso y lo hizo tras asumir nuevamente el cargo, en medio de exigencias del Congreso.

La iniciativa legal, denominada Epstein Files Transparency Act, obtuvo un respaldo casi unánime en la Cámara de Representantes, con un único voto en contra y cinco abstenciones. En el Senado, la aprobación fue total. Trump firmó la ley el 19 de noviembre de 2025.

Desde entonces, el Departamento de Justicia divulgó los documentos en entregas progresivas. El primer lote, publicado el 19 de diciembre, generó críticas por su bajo volumen.

El 30 de enero, la institución divulgó más de 3 millones de páginas, junto con 2.000 videos y 180.000 imágenes. El lote publicado la semana anterior fue presentado como el último, pese a que el departamento identificó más de 6 millones de páginas relacionadas con el caso. Una parte no se difundirá tras procesos de revisión y censura.

La relación entre Epstein y Trump

Jeffrey Epstein murió durante el primer mandato de Donald Trump, lo que mantuvo ambos nombres asociados desde entonces.

Ambos compartieron vínculos comerciales, existen fotografías juntos y Trump utilizó en varias ocasiones el avión privado de Epstein durante la década de 1990. Esa relación se convirtió en un tema recurrente durante la campaña presidencial.

Trump enfrentó señalamientos de obstrucción en la divulgación de los archivos. Elon Musk, aliado político en ese periodo, afirmó que el presidente intentaba frenar la publicación para protegerse y que su nombre aparecía en los documentos.

En respuesta, Trump calificó el reclamo por la divulgación como una estrategia del Partido Demócrata. La Casa Blanca incluso advirtió que el respaldo republicano a la ley se interpretaría como un acto hostil contra la administración.

Tras la liberación de los documentos, Trump indicó que sus asesores le comunicaron que el contenido lo exonera de cualquier implicación y que contradice las expectativas generadas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.