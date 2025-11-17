Colombia destacó en el Mundial de Chocolates 2025 con oro en barras de leche y reconocimiento internacional

Colombia obtuvo un oro y varias medallas en el Mundial de Chocolates 2025 y se consolidó como referente regional en cacao fino.

Colombia se posicionó entre los países más destacados en el Mundial de Chocolates 2025. El país obtuvo oro, platas y bronces en categorías de barras puras, barras con inclusiones y chocolate con leche. La actuación colombiana reforzó su presencia en la chocolatería fina y elevó la proyección de sus productores en el mercado internacional.

El oro llegó desde Tumaco. La marca Cacao Hunters ganó oro con Tumaco Leche 53% (91,3) en la categoría de barras de leche natural. El producto recibió reconocimientos por fabricante de chocolate, comercio directo y país en crecimiento. Esta barra se ubicó entre las mejores de toda la competencia.

Colombia sumó platas en barras oscuras. Cacao Hunters obtuvo plata con Sierra Nevada 64% (89,0) y con Perla Negra 74% (88,6). El jurado destacó la limpieza del perfil aromático y la calidad del cacao cultivado en zonas de alta biodiversidad.

El país logró un nuevo oro en barras con inclusiones. Cacao Hunters – Sierra Nevada 64% con Gulupa (89,9) ganó oro en la categoría de chocolate negro con trozos. El producto recibió menciones especiales por ingredientes locales y bioma.

Más creadores colombianos sumaron medallas. Chocolate Zamukia obtuvo bronce con Arhuaco con Leche 59% (86,4). La pieza resaltó por el uso de cacao cultivado por comunidades indígenas. Castronovo Chocolate también añadió un bronce con Tumaco 85% (87,3) dentro de barras de alto porcentaje.