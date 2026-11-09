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Colapso de banco en Paraguay deja sin fondos a los bomberos y los obliga a elegir qué emergencias atender

Colapso del Ueno Bank se trajo abajo al presidente Santiago Peña y al presidente del Banco Central, pero la crisis continúa

Personas sostienen carteles durante una protesta por la crisis bancaria frente al edificio del Congreso de Paraguay, en Asunción, el 9 de noviembre de 2026.
Personas sostienen carteles durante una protesta por la crisis bancaria frente al edificio del Congreso de Paraguay, en Asunción, el 9 de noviembre de 2026. RODRIGO BUENDIA
AFP