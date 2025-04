Cierres masivos en Estados Unidos: estas 5 tiendas desaparecerán en 2025

Texas enfrenta un alarmante aumento en el cierre de tiendas minoristas, en medio de un panorama económico adverso. Según un análisis de Business Insider, se estima que más de 2.000 comercios cerrarán en Estados Unidos durante 2025, como parte de una tendencia nacional que podría alcanzar los 45.000 cierres en 2029.

A pesar de contar con una fuerte base de consumidores y extensos centros comerciales, Texas no escapa de esta crisis. Grandes cadenas ya han comenzado a reducir su presencia en el estado, alegando problemas financieros, modificaciones en los hábitos de compra y un incremento en los costos operativos.

Macy’s cerrará seis tiendas en Texas como parte de un plan que contempla la clausura de 150 locales en todo el país antes de 2026. Las tiendas afectadas incluyen tres Market by Macy’s en Dallas, Flower Mound y Fort Worth, así como sucursales tradicionales en Houston (Almeda Mall), Plano (The Shops at Willow Bend) y Fairview (Village at Fairview).

Esta medida forma parte de la estrategia corporativa “Nuevo Capítulo Audaz”, enfocada en optimizar operaciones y priorizar puntos de venta rentables.

Kohl’s también se une a esta ola de cierres. Su reestructuración contempla el cierre de 27 tiendas en 15 estados, incluyendo una ubicada en el norte de Dallas, con impacto directo sobre decenas de trabajadores.

Forever 21 planea cerrar sus 32 tiendas en Texas tras declararse en bancarrota por segunda vez, mientras busca un comprador. (JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)

Por su parte, la empresa texana Fossil anunció que cerrará alrededor de 50 tiendas a nivel nacional, lo que representa un 20% de su red total de locales. El objetivo principal es reducir costos y concentrarse en el negocio de relojería tradicional. Aunque la marca tiene presencia en 16 ciudades texanas, aún no se han especificado cuáles sucursales dejarán de operar.

Otra cadena que enfrenta dificultades es Forever 21, que se declaró en bancarrota por segunda vez. Su plan contempla el cierre de las 32 tiendas que mantiene en Texas, a menos que logre concretar la venta de sus activos.

Las ciudades afectadas incluyen Allen, Amarillo, Arlington, Austin, Dallas, Houston, San Antonio, entre otras. Las liquidaciones ya están en marcha y podrían culminar el 1.º de mayo de 2025.

La situación también golpea a Joann, especializada en telas y artículos para manualidades, que anunció el cierre de sus 43 tiendas en Texas tras declararse en bancarrota. Esto podría afectar el acceso a suministros en varias comunidades del estado y conllevar despidos.

El fenómeno no se limita al comercio. La industria restaurantera también enfrenta cierres masivos. Cadenas como Dairy Queen y On the Border han reportado dificultades operativas a causa del aumento de los costos laborales, alimentos más caros y cambios en las preferencias de consumo.

Este escenario plantea un cambio estructural en el sector comercial de Texas y en el resto del país, con implicaciones profundas para el empleo, la economía local y la experiencia de compra en los centros comerciales.

Joann cerrará sus 43 tiendas en Texas tras declararse en bancarrota, lo que afectará empleos y el acceso a insumos para manualidades. (JOE RAEDLE/Getty Images via AFP)

