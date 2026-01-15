El Mundo

China solicita autorización para lanzar casi 200.000 satélites y reabre la disputa por la órbita terrestre

El país solicitó autorización para dos megaconstelaciones que superarían a Starlink y reavivan la disputa espacial

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez y O Globo / Brasil / GDA
China pidió permiso para desplegar casi 200.000 satélites. Expertos dudan de su viabilidad y alertan por una posible reserva orbital.
China pidió permiso para desplegar casi 200.000 satélites. Expertos dudan de su viabilidad y alertan por una posible reserva orbital [Imagen con fines ilustrativos] (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGChinasatélitesórbita terrestreStarlink
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.